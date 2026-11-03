Boletos para el GP de México 2027 Lista oficial de precios para la Fórmula 1 (@mexicogp)

El día de hoy se han publicado los precios oficiales, así como toda la información necesaria para adquirir las entradas para el Gran Premio de México 2027. Esta nueva edición promete grandes expectativas para los aficionados, ya que por primera vez se incorporará la F2 en México.

Se ha confirmado que el Gran Premio de la Ciudad de México se llevará a cabo del 29 al 31 de octubre del 2027 en el Autódromo Hermanos Rodríguez, por lo que la venta de las entradas empezará la próxima semana. Mientras que los aficionados que adquirieron el beneficio de Derecho de Primera Opción (DPO) en la edición pasada podrán conservar sus mismos asientos para el 2027.

¿Cuáles son los precios oficiales para el GP de México 2027?

De acuerdo a la página oficial de la Fórmula 1, esta es la lista oficial de los precios para el GP de México 2027 (incluyendo el cargo por servicio):

Zona verde

Grada 1: $34,500 pesos.

$34,500 pesos. Grada 1 + Speed Lounge Banamex: $59,350 pesos.

$59,350 pesos. Grada 2: $34,500 pesos.

$34,500 pesos. Grada 1 Sky Box + Speed Lounge Banamex: $66,500 pesos.

Zona naranja

Grada 2A: $5,580.

Zona azul

Grada 3A: $13,750 pesos.

$13,750 pesos. Grada 3A Cool Room Banamex : $21,750 pesos.

: $21,750 pesos. Grada 4: $18,500 pesos.

$18,500 pesos. Grada 4 Cool Room Banamex: $26,500 pesos.

$26,500 pesos. Grada 5: $19,000 pesos.

$19,000 pesos. Grada 5 Cool Room Banamex: $27,000 pesos.

$27,000 pesos. Grada 5A: $17,500 pesos.

$17,500 pesos. Grada 6 : $16,150 pesos.

: $16,150 pesos. Grada 6 Cool Room Banamex: $24,150 pesos.

$24,150 pesos. Grada 6A: $9,920 pesos.

Grada 6B: $12,895 pesos.

Zona rosa

Grada 8: $14,750 pesos.

$14,750 pesos. Grada 9: $17,150 pesos.

$17,150 pesos. Grada 8 + Speed Lounge Rosa: $39,600 pesos.

$39,600 pesos. Grada 9 + Speed Lounge Rosa: $42,000 pesos.

Zona amarilla

Grada 7: $17,500 pesos.

$17,500 pesos. Grada 10: $24,000 pesos.

$24,000 pesos. Grada 11: $21,715 pesos.

$21,715 pesos. Grada 12: $16,250 pesos.

$16,250 pesos. Grada 11 + Speed Lounge Banamex: $46,565 pesos.

$46,565 pesos. Grada 11 Sky Box + Speed Lounge Banamex: $57,240 pesos.

¿Cuándo iniciará la venta de boletos para el GP de México 2027?

La venta para los aficionados iniciará desde el 5 y 6 de noviembre para los que hayan adquirido durante la edición pasada el DPO, ya que podrán conservar sus boletos. Mientras que la Preventa Banamex y la Venta Anticipada Banorte serán hasta los días 9 y 10 de noviembre únicamente por Ticketmaster a partir de las 10:00 horas.

Por último, la Venta General se llevará a cabo hasta el 11 de noviembre, en la que se asegura que los aficionados contarán con una amplia oferta de boletos y la Grada 7 ofrecerá más lugares conservando su precio. Asimismo, se ha informado que habrá un límite establecido de 8 boletos por transacción en todas las etapas de ventas.