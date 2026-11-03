Murió Jesús de Miguel, futbolista del Tenerife: investigarán a Jesús Owono por posible homicidio culposo

Jesús de Miguel (1996-2026) El delantero del Tenerife falleció este martes (@CDTOficial)

Jesús de Miguel, delantero español que jugaba para el C.D. Tenerife, falleció este martes 3 de noviembre a los 30 años. La causa de su muerte fue un golpe que recibió de otro jugador durante un partido que se disputó el pasado lunes. Autoridades investigan posible homicidio.

¿Cómo falleció el futbolista Jesús de Miguel?

Jesús de Miguel Alameda, futbolista de 30 años, falleció este martes a causa de un golpe que recibió el 2 de noviembre durante un partido. El incidente que llevó a su muerte ocurrió en el encuentro de Segunda División entre C.D. Tenerife y F.D. Andorra.

A De Miguel se le lanzó un pase para que lo recibiera a mitad de la cancha. El delantero ya era perseguido por dos defensas que buscaban arrebatarle el balón. Fue entonces que el guardameta ecuatoguineano Jesús Owono salió de la portería para evitar que De Miguel recibiera el pase. Owono se arrojó en el aire contra De Miguel con la rodilla alzada, la cual impactó el pecho de Jesús de Miguel.

Inmediatamente, De Miguel cayó al suelo y se le veía retorcerse por el golpe. El partido se detuvo y los paramédicos acudieron a asistir al delantero, que sufría de un paro cardiaco. Se suspendió el juego en el minuto 108 para que el personal médico pudiera evacuar al jugador fuera de la cancha.

Fue ingresado de urgencia el lunes en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. Su condición crítica empeoró y en la madrugada de este 3 de noviembre el equipo confirmó a través de sus redes el fallecimiento del jugador.

“Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda.

No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace.

La familia de Jesús de Miguel agradece todas y cada una de las muestras de apoyo recibidas, e igualmente solicita, de corazón, máximo respeto a su privacidad, en estos terribles momentos”, comunicó el club.

Equipos Primera y Segunda División de LaLiga han expresado sus condolencias a través de mensajes y comunicados. A ellos se han unido clubes de otras ligas como la Premier League, la Bundesliga y la Serie A.

La RFEF suspendió la jornada de fútbol programada para el 3 de noviembre y la presentación oficial en Almendralejo del partido de la Selección sub-21 ante Japón.

Según reportes separados obtenidos por EFE y la cadena televisiva COPE, la autoridades locales de Santa Cruz de Tenerife y la Policía Nacional han abierto una investigación para determinar si el golpe de Jesús Owono que provocó el fallecimiento fue con intención de hacer daño o no, lo que podría resultar en que se le acuse de homicidio no doloso.

Jesús de Miguel: Biografía

De Miguel nació en Madrid en 1996. A lo largo de su carrera, Miguel anotó más de 50 goles se convirtió en un jugador clave de todos los equipos para los que jugó.

Se formó en el CD Leganés, equipo con el que debutó en Tercera División en 2015. En 2017 se trasladó al Club de Fútbol Internacional de Madrid, convirtiéndose en una de la piezas claves para que su equipos ascendiera de división. Se mantuvo en la Segunda División B de España con los equipos CF Fuenlabrada y Unión Adarve durante la temporada 2018-2019, antes de regresar a la Tercera División con el CDA Navalcarnero, equipo donde que también logró elevar a la siguiente división.

En 2021 firmó con Unionistas CF en la Primera División RFEF y en 2023 con el Club Deportivo Castellón. Con este último logró llegar a la Segunda División de España. Volvería a repetir el logro en 2025 con el C. D. Tenerife de la Primera Federación, equipo con el que disputaba al momento de su fallecimiento.