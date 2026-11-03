Barcelona vs Aston Villa: Horario, canal, transmisión, cómo y dónde ver en vivo la Champions League

Barcelona vs Aston Villa | Champions League Ambos equipos disputarán su cuarto partido de la fase de grupos del torneo en la cancha del Spotify Nou Camp.

Llegamos a la cuarta jornada de la fase regular de la UEFA Champions League, marcando la mitad del camino antes de llegar a la fase de eliminación directa. Para uno de los partidos estelares del día de hoy, veremos al FC Barcelona recibir al Aston Villa. El cuadro blaugrana viene de perder su invicto y paso perfecto la semana pasada, mientras que el cuadro inglés aparece en el segundo puesto de la clasificación general con tres victorias en lo que val del certamen.

Después de tres semanas de competencia, cinco equipos se mantienen en la disputa del primer lugar en esta Liga de Campeones. PSG, Aston Villa, Liverpool, Real Madrid y Real Betis se encuentran en la parte alte y la zona de clasificación directa a octavos de final con nueve unidades. Ahora, el cuadro catalán necesita una victoria que les ayude a recuperar terreno y escalar de nueva cuenta en la tabla.

¿A qué hora se juega el Barcelona vs Aston Villa? | Champions League

14:00 horas (CDMX)

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Previa del Barcelona vs Aston Villa | Champions League

Este partido marcará el final de la primera mitad de la fase regular de este torneo. El Barcelona perdió su invicto y paso perfecto la semana pasada ante el PSG. El equipo de Hansi Flick cayó por primera vez en la temporada y unos días más tarde ante el Real Madrid en partido de liga. Ahora, vienen de golear al Alavés y quieren retomar el buen momento para seguir demostrando que pueden ser el mejor club del continente.

Mientras tanto, los ‘Villanos’ han sido irregulares en el torneo local, ubicándose en la décima posición de la Premier League. No obstante, a nivel internacional han ganado los tres partidos que han enfrentado hasta el momento. Sin embargo, esta será la primera prueba que enfrenten ante un equipo del primer bombo, siendo el duelo más difícil que han tenido hasta el momento en la Liga de Campeones.

Posibles alineaciones del Barcelona vs Aston Villa | Champions League

Barcelona: Joan García, Joao Cancelo, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Alejandro Balde, Rodri, Pedri, Fermín López, Aaron Gordon, Lamine Yamal, Raphinha

Aston Villa: Zion Suzuki, Matty Cash, Victor Lindelöf, Tyrone Mings, Ian Maatsen, Boubacar Kamara, Joao Gomes, John McGinn, Johan Manzambi, Ibrahum Mbaye, Nicolas Jackson