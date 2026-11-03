Beisbol 5 mexicano conquista el bronce en Dakar 2026

MÁS METAL. • La selección nacional mixta derrotó a Kenia por 2-1 en el duelo por el tercer lugar para asegurar su lugar en el podio de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026.

La selección mexicana mixta de beisbol 5 se quedó con la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, después de vencer 2-1 a Kenia en el encuentro por el tercer lugar, disputado en el recinto Tour de l’Oeuf, en la capital senegalesa.

El representativo nacional se impuso con parciales de 13-4, 2-3 y 7-2, resultado que además significó una revancha ante el conjunto africano, que había derrotado a México durante la fase de grupos.

Camino al podio

Para instalarse en la disputa por las medallas, México protagonizó una destacada jornada eliminatoria. En los cuartos de final consiguió su boleto a semifinales tras superar 2-0 a Turquía, con parciales de 10-5 y 12-7.

Posteriormente, la escuadra nacional enfrentó a China Taipéi por el pase a la final. El duelo se definió en tres sets a favor del conjunto asiático, que se llevó la serie por 2-1 con marcadores de 12-2, 2-8 y 7-2.

Cuba se queda con el oro

En la final, Cuba se proclamó campeón al derrotar 2-0 a China Taipéi, con parciales de 2-1 y 7-1, para adjudicarse la medalla de oro de la disciplina.

En los encuentros por las posiciones restantes, Turquía se quedó con el quinto lugar tras vencer 2-0 a Francia, que concluyó en la sexta posición, mientras que Siria finalizó en el séptimo puesto.

Segunda presea para México

Con este resultado, el beisbol 5 mexicano aportó una nueva medalla a la delegación nacional en Dakar 2026, al confirmar su competitividad en una disciplina que ha dado importantes resultados internacionales a México en los últimos años.