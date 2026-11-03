México celebra histórico bronce de Daniel Saborío en Dakar 2026

METAL PARA MÉXICO. Con esta medalla, México suma una nueva página a su historial en los Juegos Olímpicos de la Juventud, donde acumulaba 29 preseas antes del inicio de Dakar 2026.

Daniel Saborío Grillo firmó una actuación histórica para el deporte mexicano al conquistar la medalla de bronce en los 400 metros libres de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, resultado que abrió el medallero nacional en la presente edición y marcó un precedente para la natación tricolor en esta competencia.

Bajo la dirección de su entrenador, Carlos Lara, el nadador neoleonés registró un tiempo de 3:52.72 minutos, suficiente para asegurar un lugar en el podio y darle a México su primera presea en Dakar 2026.

Podio internacional en los 400 metros libres

La prueba fue dominada por el saudí Rami Bilal Alrahmouni, quien se llevó la medalla de oro con un registro de 3:47.86 minutos. La plata quedó en manos del ruso Bogdan Toropkin, con 3:50.46 minutos, mientras que Saborío completó el podio con una sólida actuación.

El resultado representa uno de los logros más relevantes para la natación mexicana en el ámbito juvenil internacional y confirma el crecimiento de una generación que comienza a destacar en escenarios de alto nivel.

México incrementa su legado olímpico juvenil

Con esta medalla, México suma una nueva página a su historial en los Juegos Olímpicos de la Juventud, donde acumulaba 29 preseas antes del inicio de Dakar 2026.

La delegación nacional obtuvo seis medallas en Singapur 2010, 11 en Nanjing 2014 y 12 en Buenos Aires 2018, una cosecha a la que ya se incorpora el histórico bronce de Daniel Saborío, encargado de inaugurar el medallero mexicano en la capital senegalesa.