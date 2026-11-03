Champions League hoy: resultados de los partidos de la jornada 4

Resultados de la Champions League. Resultados de la mitad de la Jornada 4 este 3 de noviembre.

La UEFA Champions League 2026-27 continuó este martes 3 de noviembre con nueve encuentros correspondientes a la cuarta jornada de la fase de liga, en la que varios de los principales clubes europeos buscaron consolidar sus posiciones en la clasificación general.

Entre los resultados más destacados estuvieron la goleada del Paris Saint-Germain por 6-0 sobre el Villarreal, el triunfo del Barcelona ante el Aston Villa y la remontada del Manchester United frente a la Roma. Por su parte, Bayern Múnich consiguió una importante victoria como visitante ante el Atlético de Madrid.

Resultados de la Champions League hoy, martes 3 de noviembre

La cuarta jornada comenzó con los triunfos de Sporting de Lisboa y Galatasaray, mientras que el resto de los encuentros se disputaron en el horario estelar europeo.

Estos fueron los resultados de los nueve partidos del martes:

Shakhtar Donetsk 0-1 Sporting de Lisboa

Galatasaray 2-0 Stuttgart

Atlético de Madrid 0-2 Bayern Múnich

Barcelona 3-0 Aston Villa

Feyenoord 0-3 Inter de Milán

Bodø/Glimt 0-0 Lille

LASK 4-0 Slovan Bratislava

Manchester United 3-2 Roma

Villarreal 0-6 Paris Saint-Germain

El PSG protagonizó la goleada más amplia del día al imponerse por seis anotaciones al Villarreal, mientras que el LASK también destacó con una victoria de cuatro goles sobre el Slovan Bratislava.

Barcelona, Manchester United y PSG protagonizan la jornada 4

El Paris Saint-Germain fue uno de los grandes protagonistas de la jornada después de imponerse 6-0 al Villarreal en el Estadio de la Cerámica. El conjunto francés resolvió buena parte del encuentro durante los primeros minutos, con anotaciones de João Neves, Désiré Doué, Senny Mayulu y Fabián Ruiz. Posteriormente, Ruiz volvió a marcar y Boly completó la goleada.

Por su parte, el Barcelona consiguió una victoria de 3-0 frente al Aston Villa, gracias a un gol de Lamine Yamal y un doblete de Raphinha. El resultado permitió al conjunto catalán sumar tres puntos importantes en su búsqueda de los primeros lugares de la clasificación.

En Inglaterra, Manchester United protagonizó uno de los encuentros más emocionantes del día al remontar una desventaja de dos goles frente a la Roma. El equipo italiano se adelantó con anotaciones de Matías Soulé y Donyell Malen, pero Bruno Fernandes descontó desde el punto penal y Matheus Cunha marcó dos goles en los minutos finales para concretar la victoria por 3-2.

Mientras tanto, Bayern Múnich derrotó 2-0 al Atlético de Madrid, con goles de Lennart Karl y Konrad Laimer, en un encuentro que complicó las aspiraciones del conjunto español.

El Inter de Milán también consiguió una victoria contundente por 3-0 sobre Feyenoord, mientras que Galatasaray, Sporting de Lisboa y LASK completaron la lista de equipos ganadores de la jornada.

¿Qué partidos de Champions League se juegan mañana, miércoles 4 de noviembre?

Estos son los encuentros programados, con horarios del centro de México: