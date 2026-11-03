Murió Carlos Albert Llorente: referente del periodismo deportivo en México

Carlos Albert Llorente. Carlos Albert, ex titular del Instituto del Deporte del Distrito Federal fue inhabilitado durante 25 años como funcionario, al comprobarle irregularidades en la construcción del complejo deportivo Mixuca por un monto de 5 millones de pesos. (Cuartoscuro)

El periodismo deportivo mexicano está de luto tras conocerse el fallecimiento de Carlos Albert Llorente, exfutbolista del Necaxa y comentarista deportivo, quien murió este martes 3 de noviembre de 2026 a los 83 años.

La noticia generó mensajes de despedida entre periodistas, comentaristas y figuras del futbol nacional que compartieron espacios de trabajo con Albert, reconocido por su estilo crítico y sus cuestionamientos a las decisiones de los dirigentes deportivos.

El exseleccionado mexicano dedicó más de cuatro décadas a los medios de comunicación, donde participó en programas de análisis, debates y coberturas deportivas que marcaron distintas generaciones.

¿Quién fue Carlos Albert Llorente y en qué equipo jugó?

Carlos Albert Llorente nació el 10 de julio de 1943 en la Ciudad de México y desarrolló una trayectoria profesional que comenzó dentro de las canchas antes de trasladarse a la televisión, la radio y la prensa escrita.

Como futbolista se desempeñó como defensa central del Necaxa, institución con la que permaneció durante su carrera profesional, entre 1961 y 1971.

Su desempeño le permitió representar a México en competencias internacionales, entre ellas los Juegos Olímpicos de Tokio 1964 y los Juegos Panamericanos de Winnipeg 1967.

Entre los acontecimientos más importantes de su trayectoria destacan:

1961: comenzó su etapa como futbolista profesional del Necaxa.

comenzó su etapa como futbolista profesional del Necaxa. 1964: representó a México en los Juegos Olímpicos de Tokio.

representó a México en los Juegos Olímpicos de Tokio. 1967: formó parte de la Selección Mexicana que participó en los Juegos Panamericanos de Winnipeg.

formó parte de la Selección Mexicana que participó en los Juegos Panamericanos de Winnipeg. 1971: concluyó su carrera como futbolista profesional.

concluyó su carrera como futbolista profesional. 1978: inició su trayectoria en los medios de comunicación.

inició su trayectoria en los medios de comunicación. 2021: anunció su retiro definitivo del periodismo deportivo, después de 43 años de actividad.

Además de su participación deportiva, Albert destacó por defender los derechos laborales de los futbolistas mexicanos y cuestionar las condiciones contractuales que enfrentaban los jugadores.

Carlos Albert y su legado en el periodismo deportivo mexicano

Después de retirarse como futbolista, Carlos Albert comenzó su carrera periodística en 1978, cuando se incorporó a Imevisión, empresa que posteriormente daría origen a TV Azteca.

En esa etapa trabajó junto a José Ramón Fernández, quien reunió a distintos exdeportistas y especialistas para desarrollar programas de análisis y debate sobre el futbol mexicano e internacional.

A lo largo de su trayectoria, Albert colaboró con diversos medios de comunicación:

Imevisión y TV Azteca.

CNI Canal 40.

ESPN.

Fox Sports.

La Octava Sports.

MVS.

El Universal.

Reforma.

El Financiero.

Esto y Ovaciones.

Su estilo se distinguió por las críticas directas hacia dirigentes, entrenadores y futbolistas, así como por sus cuestionamientos a las estructuras administrativas del deporte nacional.

Uno de los episodios más recordados ocurrió durante una entrevista con Ricardo La Volpe en Canal 40, cuando una discusión entre ambos provocó que el entrenador abandonara la transmisión.

Albert también participó en la cobertura de acontecimientos relevantes del futbol mexicano, incluido el caso conocido como Los Cachirules, que derivó en sanciones internacionales para la Federación Mexicana de Futbol.

El 29 de octubre de 2021 anunció su retiro de los medios durante una transmisión especial de La Octava Sports, en la que agradeció a sus compañeros y a las audiencias que lo acompañaron durante más de cuatro décadas.

Con su fallecimiento, el periodismo deportivo mexicano despide a una figura que combinó su experiencia como futbolista profesional con una extensa trayectoria en los medios de comunicación.