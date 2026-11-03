Muerte de Carlos Albert: el mensaje de despedida de José Ramón Fernández

José Ramón Fernández y Carlos Albert El periodista mexicano dedicó un mensaje a su amigo al enterarse de su muerte a los 83 años de edad (X José Ramón Fernández)

La muerte de Carlos Albert Llorente, a los 83 años, provocó reacciones de tristeza en el periodismo deportivo mexicano. Entre los mensajes que comenzaron a despedir al exfutbolista y comentarista destacó el de José Ramón Fernández, quien recordó la amistad que ambos construyeron durante décadas de trabajo en los medios de comunicación.

A través de un mensaje, el reconocido periodista expresó su pesar por la partida de quien consideró un amigo y compañero de numerosas experiencias profesionales. Sus palabras también recuperaron uno de los rasgos que, desde su perspectiva, definieron la personalidad de Albert durante su paso por el futbol y el periodismo.

Joserra evocó los años compartidos, las anécdotas y las etapas que vivieron juntos. También destacó la firmeza de carácter de Carlos Albert, a quien describió como un comunicador que defendió sus convicciones y mantuvo una postura independiente frente a los intereses que rodean al deporte.

¿Qué dijo José Ramón Fernández sobre la muerte de Carlos Albert?

En su despedida, José Ramón Fernández puso el acento en la relación personal y profesional que mantuvo con Carlos Albert. Recordó especialmente su valentía para expresar sus opiniones y su resistencia a modificar sus posturas por presiones externas.

“Estoy muy triste, mi querido Carlos Albert, amigo y compañero de tantos años de trabajo, tantos recuerdos y anécdotas juntos, años felices. Te vas vas, hombre valiente, de convicciones firmes, que siempre habló con su verdad, sin miedo y sin precio. Nunca te dejaste comprar ni callar”, dijo el periodista e Futbol Picante.

El mensaje también incluyó un reconocimiento a la credibilidad y congruencia que, a juicio de Fernández, caracterizaron la trayectoria de su compañero. Finalmente, expresó sus condolencias a los familiares y amigos del comentarista.

“De esos periodistas que honran esta profesión y dejan huella por su congruencia y credibilidad. Te recordaré siempre con admiración y mucho cariño”. Descansa en paz, querido amigo, concluyó José Ramón Fernández.

¿De qué murió Carlos Albert?

Hasta el momento se desconoce la causa de muerte del analista deportivo.

Perfil de Carlos Albert

Nacido el 10 de julio de 1943 en la Ciudad de México, Carlos Albert desarrolló primero una carrera como defensa central. Militó en Necaxa entre 1961 y 1971 y representó a México en los Juegos Olímpicos de Tokio 1964 y los Juegos Panamericanos de Winnipeg 1967, donde consiguió la medalla de oro con la delegación nacional.

Después trasladó su experiencia al análisis deportivo. Trabajó en TV Azteca, CNI Canal 40, ESPN y Fox Sports, además de colaborar en distintos periódicos. En octubre de 2021 anunció su retiro, luego de 43 años de actividad periodística ininterrumpida.