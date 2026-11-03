¿De qué murió Carlos Albert? Lo que se sabe del fallecimiento del exfutbolista y comentarista deportivo

Carlos Albert murió a los 83 años de edad El comentarista deportivo fue despedido en redes sociales por varios de sus excompañeros

Carlos Albert Llorente, exfutbolista, comentarista y analista del futbol nacional, murió a los 83 años de edad.

La noticia provocó reacciones en el entorno deportivo, donde Albert construyó una trayectoria que abarcó más de seis décadas, primero desde las canchas y después frente a los micrófonos y las páginas de distintos medios de comunicación.

Una de las primeras preguntas tras conocerse su muerte fue sobre las circunstancias de su fallecimiento.

¿De qué murió Carlos Albert, comentarista deportivo?

Hasta ahora, no se sabe oficialmente de qué murió Carlos Albert. Ni la familia ni amigos han difundido la causa de su muerte. La información hasta el momento sólo está enfocada en su trayectoria y mensajes de excompañeros recordando al analista deportivo.

Por ello, cualquier versión sobre una enfermedad, complicación médica o causa específica carece de confirmación pública. La información disponible permite establecer su muerte a los 83 años, sin precisar la causa de muerte.

¿Quién es Carlos Albert? Perfil del comentarista deportivo

Nacido el 10 de julio de 1943 en la Ciudad de México, Carlos Albert inició su carrera profesional como defensa central y formó parte del Necaxa entre 1961 y 1971.

Su desempeño le permitió representar a México en los Juegos Olímpicos de Tokio 1964. También integró la delegación nacional que obtuvo la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Winnipeg 1967.

Tras abandonar las canchas, Albert encontró en los medios una segunda carrera. En 1978 comenzó a trabajar en Imevisión, donde compartió espacios con José Ramón Fernández y Raúl Orvañanos.

Su recorrido incluyó seis Copas del Mundo, además de colaboraciones en los medios más importantes del país, tanto impresos como televisivos.