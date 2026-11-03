Liga MX Apertura 2026: ¿Qué equipos ya cumplieron con los Minutos de Menores? (@clubsantos/CUARTOSCURO)

A dos jornadas de la Liguilla de la Liga MX Apertura 2026, todavía quedan temas pendientes para algunos equipos del torneo; entre ellos, el cumplimiento de los Minutos Menores.

Aquí te explicamos qué son y cuáles son las consecuencias de cumplirlos antes del términos de todas las jornadas.

¿Qué dice la regla de Regla de Menores de la Liga MX?

Esta regla obliga a todos los equipos de la liga a tener un mínimo de 1,170 minutos acumulados con jugadores nacidos en 2004 o años posteriores al término de la temporada regular.

Los Minutos Menore obliga a los cumples a darle minutos de juego a futbolistas jóvenes, formados en México, para impulsar su carrera profesional y ayudar las Selecciones Nacionales.

¿Qué equipos ya cumplieron con los Minutos Menores?

La Liga MX informó que hasta el inicio de la Jornada 17, la mitad de los equipos ya cumplieron con los Minutos Menores del Apertura 2026.

Tijuana con 2,513

Atlante con 2,163

Necaxa con 2,150

América con 2,109

Atlas con 1,609

Chivas con 1,529

Pachuca con 1,381

Pumas con 1,369

Atlético de San Luis con 1,178

¿Cuáles son los equipos que faltan y cuántos minutos necesitan?

Hasta el momento, a 9 equipos faltan por cumplir con los Minutos Menores en el Apertura 2026.

Puebla con 1,074 le faltan 126

Cruz Azul con 1,066 le faltan 134

FC Juárez con 1,053 le faltan 147

Toluca con 1,039 le faltan 161

Santos con 1,038 le faltan 162

Querétaro con 1,023 le faltan 177

León con 1,021 faltan 179

Tigres con 936 le faltan 264

Monterrey con 904 le faltan 294

Por partido, un club puede sumar hasta 225 minutos. Monterrey y Querétaro tienen un partido pendiente de la Jornada 7 por actividades de la Leagues Cup, se llevará a cabo el próximo sábado 14 de noviembre.

¿Cuáles son las consecuencias de no cumplir con la Regla de Menores?

El alcanzar el mínimo de los Minutos Minutos tiene como sanción al final del torneo.