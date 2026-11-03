Liga MX Apertura 2026: ¿Qué equipos ya cumplieron con los Minutos de Menores?

A dos jornadas de la Liguilla de la Liga MX Apertura 2026, todavía quedan temas pendientes para algunos equipos del torneo; entre ellos, el cumplimiento de los Minutos Menores.
Aquí te explicamos qué son y cuáles son las consecuencias de cumplirlos antes del términos de todas las jornadas.
¿Qué dice la regla de Regla de Menores de la Liga MX?
Esta regla obliga a todos los equipos de la liga a tener un mínimo de 1,170 minutos acumulados con jugadores nacidos en 2004 o años posteriores al término de la temporada regular.
Los Minutos Menore obliga a los cumples a darle minutos de juego a futbolistas jóvenes, formados en México, para impulsar su carrera profesional y ayudar las Selecciones Nacionales.
¿Qué equipos ya cumplieron con los Minutos Menores?
La Liga MX informó que hasta el inicio de la Jornada 17, la mitad de los equipos ya cumplieron con los Minutos Menores del Apertura 2026.
- Tijuana con 2,513
- Atlante con 2,163
- Necaxa con 2,150
- América con 2,109
- Atlas con 1,609
- Chivas con 1,529
- Pachuca con 1,381
- Pumas con 1,369
- Atlético de San Luis con 1,178
¿Cuáles son los equipos que faltan y cuántos minutos necesitan?
Hasta el momento, a 9 equipos faltan por cumplir con los Minutos Menores en el Apertura 2026.
- Puebla con 1,074 le faltan 126
- Cruz Azul con 1,066 le faltan 134
- FC Juárez con 1,053 le faltan 147
- Toluca con 1,039 le faltan 161
- Santos con 1,038 le faltan 162
- Querétaro con 1,023 le faltan 177
- León con 1,021 faltan 179
- Tigres con 936 le faltan 264
- Monterrey con 904 le faltan 294
Por partido, un club puede sumar hasta 225 minutos. Monterrey y Querétaro tienen un partido pendiente de la Jornada 7 por actividades de la Leagues Cup, se llevará a cabo el próximo sábado 14 de noviembre.
¿Cuáles son las consecuencias de no cumplir con la Regla de Menores?
El alcanzar el mínimo de los Minutos Minutos tiene como sanción al final del torneo.
- La pérdida de 3 puntos en la Tablero General de Posiciones y en la Tabla de Cociente, lo que puede afectar las posiciones en la Liguilla.
- Asimismo, la reducción del 15% de los recursos entregados por Derechos de Formación; una compensación económica para reconocer el trabajo, inversión y tiempo en entrenar y educar a futbolistas desde la infancia o juventud; regulado por la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y la FIFA.