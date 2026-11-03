Los momentos más polémicos de Carlos Albert: de promover un debate presidencial a pelearse contra el técnico de la Selección Mexicana

Las polémicas de Carlos Albert Llorente. Carlos Albert Llorente dejó una trayectoria marcada por discusiones televisivas, críticas a los dirigentes deportivos y conflictos laborales. (Cuartoscuro)

La muerte de Carlos Albert Llorente, ocurrida el 3 de noviembre de 2026 a los 83 años, llevó a recordar algunos de los episodios más polémicos que protagonizó durante sus más de cuatro décadas en el periodismo deportivo mexicano. El exfutbolista del Necaxa se distinguió por su estilo directo y sus cuestionamientos a entrenadores, directivos y autoridades del futbol nacional, una postura que en distintas ocasiones provocó enfrentamientos públicos.

Desde una acalorada discusión con Ricardo La Volpe hasta su salida de ESPN por invitar a los aficionados a seguir un debate presidencial, Albert protagonizó controversias que trascendieron los programas deportivos. Sin embargo, sus enfrentamientos comenzaron mucho antes de su llegada a los medios de comunicación, cuando todavía era futbolista profesional y buscaba mejores condiciones laborales para sus compañeros.

Carlos Albert contra Ricardo La Volpe: la entrevista que terminó en discusión

Uno de los momentos más recordados de su carrera ocurrió en 2003, cuando Carlos Albert sostuvo una discusión con Ricardo Antonio La Volpe, entonces entrenador de la Selección Mexicana, durante una entrevista transmitida por CNI Canal 40.

La conversación abordó las diferencias entre el técnico argentino y Hugo Sánchez, quien cuestionaba su trabajo al frente del Tricolor. Sin embargo, el intercambio se volvió más tenso cuando Albert comenzó a cuestionar los resultados de La Volpe, sus decisiones técnicas y sus declaraciones sobre los futbolistas mexicanos.

El entrenador respondió a las críticas del periodista y defendió su proyecto deportivo rumbo al Mundial de Alemania 2006. Durante la discusión, ambos elevaron la voz, se interrumpieron y confrontaron sus respectivas posturas sobre el funcionamiento de la Selección Mexicana.

Finalmente, La Volpe decidió abandonar el estudio antes de que concluyera la entrevista. El episodio se convirtió en uno de los enfrentamientos televisivos más recordados entre un periodista deportivo y un entrenador del combinado nacional.

Carlos Albert fue despedido de ESPN por promover un debate presidencial

En mayo de 2012, Carlos Albert protagonizó una controversia que trascendió el ámbito deportivo y abrió una discusión sobre la libertad de expresión de los comentaristas. El periodista utilizó su cuenta de Twitter para invitar a los aficionados a seguir el primer debate presidencial de aquel año, en lugar de un partido de la liguilla del futbol mexicano.

El debate, celebrado el 6 de mayo de 2012, coincidió con el encuentro entre Morelia y Tigres, correspondiente a los cuartos de final del Clausura 2012. Albert consideró que conocer las propuestas de los candidatos presidenciales era más importante para la ciudadanía que observar el partido.

Su postura provocó inconformidad relacionada con la transmisión del encuentro, cuyos derechos involucraban a TV Azteca y ESPN. Posteriormente, el periodista dejó de trabajar para la cadena deportiva.

En una entrevista concedida a AS México en 2018, Albert sostuvo que su salida estuvo relacionada con presiones comerciales y reiteró su postura sobre la importancia del debate presidencial. El episodio generó cuestionamientos sobre la relación entre los intereses de las empresas televisivas y las opiniones personales de sus colaboradores.

La demanda de Carlos Albert contra Necaxa que terminó con su carrera

Antes de convertirse en periodista deportivo, Carlos Albert enfrentó a la directiva del Necaxa por las condiciones laborales que tenían los futbolistas profesionales durante las décadas de 1960 y 1970. En aquella época, los clubes podían mantener a los jugadores bajo la condición de retenidos, incluso después de que sus contratos concluyeran, lo que dificultaba su salida hacia otros equipos.

Albert relató que el Necaxa se negó a permitir su transferencia al Atlante y que, durante los periodos de inactividad entre torneos, dejaba de recibir su salario. Ante esta situación, decidió acudir a abogados para emprender acciones legales contra el club.

La decisión representaba un riesgo para su carrera, pues, según explicó el propio exfutbolista, los contratos de aquella época contemplaban restricciones contra los jugadores que acudieran a tribunales civiles para resolver sus diferencias con los equipos o la Federación Mexicana de Futbol. A pesar de las posibles consecuencias, Albert continuó con el procedimiento legal.

Años después, el exdefensa relató que ganó la demanda contra Necaxa, aunque el conflicto contribuyó al final de su carrera profesional. El caso se convirtió en uno de los antecedentes de sus posteriores cuestionamientos a las condiciones laborales de los futbolistas mexicanos.

Carlos Albert intentó crear un sindicato de futbolistas y desafió a los directivos

Otro episodio importante de su trayectoria ocurrió cuando Carlos Albert intentó impulsar la creación de un sindicato de futbolistas profesionales. Durante su etapa como jugador, el exdefensa observó las dificultades económicas que enfrentaban algunos de sus compañeros, quienes carecían de prestaciones y garantías laborales.

En una entrevista con Roberto Gómez Junco, retomada por distintos medios en enero de 2021, Albert recordó que algunos futbolistas tenían problemas para cubrir gastos médicos o mantener económicamente a sus familias. La situación lo llevó a buscar una organización colectiva que permitiera defender los derechos de los jugadores frente a los clubes y las autoridades deportivas.

Su propuesta surgió después de que otros futbolistas comenzaron a acercarse a él para compartir experiencias relacionadas con sus contratos. Sin embargo, el proyecto sindical no consiguió consolidarse.

Durante la entrevista, Albert rompió en llanto al recordar las condiciones que enfrentaban sus compañeros y las dificultades para organizarse. Aunque el intento no prosperó, el episodio dejó constancia de una faceta del periodista que se remontaba a su etapa dentro de las canchas: su disposición a cuestionar las estructuras administrativas del futbol mexicano.

Carlos Albert llamó soberbio a Ricardo Peláez y cuestionó su gestión en Chivas

Las críticas de Carlos Albert hacia los dirigentes deportivos continuaron durante sus últimos años en los medios de comunicación. En abril de 2020, el periodista cuestionó públicamente a Ricardo Peláez, entonces director deportivo de Chivas, durante una entrevista con Unánimo Deportes.

Albert reconoció que Peláez había realizado un buen trabajo en los clubes donde se había desempeñado, pero criticó su actitud frente a los cuestionamientos de la prensa. El exfutbolista consideró que el directivo había adoptado una postura de soberbia y que reaccionaba a la defensiva cuando alguien señalaba posibles errores en su gestión.

También cuestionó que algunos dirigentes del futbol mexicano limitaran sus respuestas a determinados comentaristas o medios de comunicación. Sus declaraciones se sumaron a una larga trayectoria de enfrentamientos verbales con figuras de la administración deportiva nacional.

Aunque sus críticas provocaron desacuerdos, Albert mantuvo su postura de cuestionar públicamente las decisiones de quienes dirigían los clubes y las instituciones futbolísticas. Después de 43 años de actividad periodística, Carlos Albert anunció su retiro definitivo de los medios de comunicación en octubre de 2021, durante una transmisión de La Octava Sports.

Su fallecimiento, ocurrido el 3 de noviembre de 2026, llevó a recordar tanto sus enfrentamientos televisivos como los conflictos laborales que marcaron su carrera y contribuyeron a definir su perfil dentro del periodismo deportivo mexicano.