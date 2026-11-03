Muerte de Carlos Albert: David Faitelson se despide con emotivo mensaje (Tercero Díaz/Tercero Díaz/CUARTOSCURO)

Tras confirmarse la muerte de Carlos Albert, importante referente del periodismo deportivo en México, algunas figuras del medio compartieron un mensaje de despedida, entre ellos, David Faitelson.

Llorente falleció a los 83 años de edad, hasta el momento aún no se conocen la causa de su fallecimiento.

Mensaje de despedida David Faitelson a Carlos Llorente

A través de la red social X, Faitelson compartió un mensaje de despedida hacia Llorente donde destaca un poco de su trayectoria, “fue un incansable luchador por los derechos del futbolista mexicano. Algunas de sus acciones, le costaron vetos durante su carrera como futbolista y periodista”.

“Un tipo frontal, honesto, valiente …Se va uno de los mejores periodistas deportivos de nuestra generación…“, cerró en su publicación.

También comentó que, durante sus primeros años en televisión, aprendió mucho del periodista.

¿Cuáles son los derechos que defendió Llorante en futbol?

Carlo Albert defendió los derechos de los futbolistas profesionales en México, entre la década de las 70 y 90. Apoyo causas como:

Salario justo , donde los clubes respetaran los sueldos acordado.

, donde los clubes respetaran los sueldos acordado. Libertad de concentración , en el que los jugadores pudieran decidir en qué equipo jugar, sin el permiso de su viejo club.

, en el que los jugadores pudieran decidir en qué equipo jugar, sin el permiso de su viejo club. Seguridad social , que otorgara atención médica y protección por lesiones a los futbolistas.

, que otorgara atención médica y protección por lesiones a los futbolistas. Prestaciones laborales , como vacaciones, aguinaldo y prestaciones de ley.

, como vacaciones, aguinaldo y prestaciones de ley. Organización sindical , para unirse y defender sus propios intereses.

, para unirse y defender sus propios intereses. Huelga, para protestar ante inconformidades.

Creación de la Asociación Sindical de Futbolistas Profesionales de México

En 1971, Carlos Albert impulso la Asociación Sindical de Futbolistas, el cual contó con el apoyo de más de 300 jugadores de distintos divisiones y equipos; surgió tras el cambio de la Ley Federal del Trabajo, donde incluía un capítulo especial a los deportistas profesionales.

Obtuvo el registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, no obstante, este se disolvió por la organización que tenía.

En 1992, Javier Aguirre, director técnico de la Selección Mexicana en el la Copa Mundial de la FIFA 2026, y Alfredo Tena, impulsaron nuevamente el movimiento contra el “Draft” de jugadores de 1990, se extinguió en 2001.

Jugadores como Rafa Márquez, actual director técnico de México, Oribe Peralta, Carlos Salcido y Christian Giménez, lo retomaron bajo Asociación Civil, para defender los derechos de los jugadores y eliminar el “Pacto de Caballeros”.

En la actualidad, no cuenta con apoyo suficiente de futbolistas activos; además de enfrentar problemas de operación y representación.