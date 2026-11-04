51 expulsados en un partido sub-20 en Brasil rompe el récord de tarjetas rojas: ¿Qué fue lo que pasó?

51 tarjetas rojas en un partido de Brasil Un altercado campal en el Uberlandia vs Mamoré entre integrantes de ambos equipos deja 51 expulsados.

El futbol brasileño fue escenario de uno de los episodios más insólitos de su historia reciente al romper el récord mundial de tarjetas rojas tras una batalla campal que involucró jugadores, integrantes de los cuerpos técnicos e incluso personal presente en el terreno de juego, lo que obligó a suspender el encuentro.

Los hechos ocurrieron durante el encuentro entre Uberladia Esporte Clube y Mamoré, correspondiente a las semifinales de la Segunda División del Campeonato Mineiro Sub-20, en el estado brasileño de Minas Gerais.

A pesar de que Mamoré terminó victorioso con un marcador 3-1 en el Estadio Parque do Sabiá, ubicado en la ciudad de Uberlandia, el resultado deportivo quedó completamente eclipsado por el altercado que ya ha dado la vuelta al mundo mediante redes sociales y medios de comunicación.

Uberlandia vs Mamoré: de la cancha a los puños.... ¿qué provocó la batalla campal entre equipos?

De acuerdo con los reportes publicados por medios brasileños y retomados por la prensa internacional, el conflicto inició al minuto 54 del encuentro, después de que Mamoré anotara el 3-1 que definiría su ventaja en el partido.

🚨JUST IN: A brawl between the U20 teams of Uberlândia and Mamoré resulted in over 50 red cards, a new Guinness World Record The match was abandoned https://t.co/cI2Vu1DHfh — Polymarket Sports (@PolymarketSport) November 4, 2026

La celebración del futbolista que consiguió el tercer gol habría provocado el enojo de sus rivales, ya que realizó gestos hacia la banca de Uberlandia y generó una reacción que posteriormente escaló a un enfrentamiento entre integrantes de los dos objetos, pasando de las palabras a los golpes, patadas y lanzamientos de objetos, mientras más personas se sumaban al altercado.

No obstante, la violencia no quedó limitada a los futbolistas, ya que los reportes sobre el informe arbitral señalan que también participaron integrantes del cuerpo técnico y personal presente en el campo, por lo que el enfrentamiento físico tardó cerca de 40 minutos en disiparse.

Consecuencias de la pelea Uberlandia vs Mamoré en Brasil: 51 expulsados y afectaciones al estadio

El saldo disciplinario del enfrentamiento Uberlandia vs Mamoré fue histórico: 51 expulsiones en un mismo partido, cifra que superó el registro anterior de 36 tarjetas rojas, correspondiente a un encuentro disputado en Argentina en 2011.

Según reportes de medios locales, la cifra se distribuyó de la siguiente manera:

43 futbolistas de los equipos involucrados .

. 8 integrantes de los cuerpos técnicos.

Las 51 expulsiones totales registradas por el árbitro Fernando Patrick en el acta del encuentro consolidaron al episodio de la Sub-20 en Brasil como un récord del futbol mundial, sin embargo, las consecuencias de la batalla no terminaron ahí.

De acuerdo con el informe de la administración del recinto, aproximadamente 14 puertas resultaron dañadas, además de lavabos, grifos, duchas, inodoros, armarios, bancas de madera y cableado eléctrico, e incluso se reportaron daños en camillas y dos bañeras de hidromasaje.

El altercado físico entre los equipos requirió la intervención de la Policía Militar de Minas Gerais, elementos que se encargaron de disipar la tensa situación y evaluar los destrozos del estadio.