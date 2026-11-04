Rory McIlroy aún mantiene la esperanza de ganar la ‘Race to Dubái’

Abu Dhabi Aldar Championship. El norirlandés Rory McIlroy necesita una gran semana para tener opciones reales de ganar la ‘Race to Dubái’ por octava vez en su carrera. (Foto especial)

Rory McIlroy llega al torneo Abu Dhabi Aldar Championship como tercero en la clasificación de la ‘Race to Dubái’ y para conquistar su octavo título en esa carrera deberá terminar por delante de Eugenio López Chacarra y de Patrick Reed esta semana en el Yas Link Golf Club.

El Abu Dhabi Aldar Championship, penúltimo de la Rolex Series del DP World Tour, se jugará del 5 al 8 de noviembre en el Yas Link Golf Club de Abu Dhabi. El torneo reparte suficientes puntos para que cualquiera que lo gane incluyendo a Casey Jarvis, cuarto en la lista, y quien de ganarlo podría terminar la semana en lo más alto de la tabla de la ‘Race to Dubái’.

“Me encantaría ganar. Necesito una gran semana para tener opciones reales de cara a la cita de la próxima semana en Dubái”, dijo Rory, número dos en el ranking mundial de golf. “Espero jugar bien y, al menos, darme otra oportunidad”.

Por su experiencia, McIlroy parte como favorito, ha conseguido cuatro segundos puestos y seis terceros en este torneo, dos de ellos en Yas Links durante las dos últimas temporadas.

Además, Rory cuenta con siete victorias en los Emiratos Árabes Unidos, concretamente en Dubái, donde la próxima semana se disputará el DP World Tour Championship (último torneo de la temporada), y él tiene muchos deseos de saldar su cuenta pendiente en Abu Dabi.

“Siento que los Emiratos Árabes Unidos, en general, han sido un buen lugar para mí”, comentó. “Resulta increíble pensar que, tras 15 años viniendo aquí y habiendo estado tantas veces en la lucha por el título, todavía no he logrado ser ganador”.

Motivo por el cual no descarta ser ganador este año. “Durante muchos años jugamos en el Abu Dhabi Golf Club, pero, tras haber venido aquí últimamente, el campo me está empezando a gustar cada vez más”, añadió. “Los greenes, los alrededores, las calles... todo está en unas condiciones magníficas”.

Esta semana el objetivo del norirlandés es igualar el registro histórico de Colin Montgomerie de ocho victorias en la ‘Race to Dubái’. “Espero que la experiencia de haber jugado en este campo en varias ocasiones me otorgue una pequeña ventaja”.

McIlroy disputará la primera ronda junto a dos de sus rivales más directos, Patrick Reed y Eugenio López Chacarra, a quien tiene muchas ganas de observar. “Da la impresión de que es un jugador que se guía mucho por las sensaciones; es capaz de ejecutar una gran variedad de golpes. Tengo muchas ganas de jugar con él. Ha tenido una temporada excelente”.

Al jugar los tres favoritos juntos Rory aseguró que estarán pendientes el uno del otro para ver cómo les va.