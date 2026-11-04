Champions League: resultados y tabla de posiciones tras la cuarta jornada

Terminó la Jornada 4 de la UEFA Champions League, que dejó al PSG como el mejor equipo, hasta el momento en el torneo.
Tuvieron partidos destacados como: Dormund vs. Real Betis, o Liverpool vs. Villareal. Te presentamos los resultados y posiciones de esta jornada.
Resultados de la Jornada 4 de la Champions League
Este miércoles 4 de noviembre, terminó la cuarta jornada de la UEFA Champions League, también conocida como Copa de Europa, donde se obtuvieron los siguientes resultados:
- Galatasaray vs. Stuttgart 2-0
- Shakhtar vs. Sporting Lisboa 0-1
- Feyenoord vs. Inter 0-3
- Bodø/Glimt vs. LOSC 0-0
- Atlético de Madrid vs. Bayern 0-2
- Villarreal vs. PSG 0-6
- Barcelona vs. Aston Villa 3-0
- Manchester United vs. Roma 3-2
- LASK vs. Slovan Bratislava 4-0
- Fenerbahçe vs. Liverpool 3-2
- AEK vs. Real Madrid 2-3
- Lens vs. Como 1-9
- Dortmund vs. Real Betis 2-1
- RB Leipzing vs. Manchester City 2-3
- Porto vs. Napoli 4-1
- PSV vs. Club Brujas 1-2
- Slavia Praga vs. Arsenal 1-2
- Viking vs. Sabah Futbol Klubu 4-1
Tabla de posiciones de la Champions League
Tras el término de la última jorna, la tabla de posiciones se encuentra distribuida de la siguiente.
- PSG
- Real Madrid
- Arsenal
- Como
- Barcelona
- Aston Villa
- Manchester City
- Liverpool
- Club Brujas
- Sporting Lisboa
- Real Betis
- Dortmund
- Bayern
- Stuttgart
- Inter
- LASK
- Manchester United
- Galatasaray
- Fenerbahçe
- Roma
- Shakhtar
- Viking
- Atlético de Madrid
- PSV
- Bodø/Glimt
- Porto
- Napoli
- Villarreal
- AEK
- RB Leipzing
- Sabah Futbol Klubu
- Feyenoord
- Lebs
- Slavia Praga
- LOSC
- Slovan Bratislava
Posiciones de los equipos de los jugadores mexicano
Actualmente, 3 futbolistas mexicanos se encuentra participando en la UEFA Champions League:
- Santiago Giménez, con Porto en la posición 26°
- Álvaro Fidalgo, con Real Betis en la posición 11°
- Obed Vargas, con Atlético de Madrid en la posición 23°
Próximos partidos de la Copa de Europa
Los partidos planeados para la Jornada 5 de la UEFA Champions League, se llevarán a cabo el próximo martes 24 y miércoles 25 de noviembre.
- Galatasaray vs. Aston Villa
- Bodø/Glimt VS. lask
- Feyernoord vs. Porto
- Arsenal vs. Dortmund
- Slovan Bratislava vs. Real Betis
- Real Madrid vs. PSV
- RB Leipzing vs. Lens
- Como vs. AEK
- Manchester City vs. Napoli
- Slavia Praga vs. Villareal
- Sabah Futbol Klubu vs. Barcelona
- PSG vs. Roma
- Shakhtar vs. Fenerbahçe
- Inter vs. Stuttgart
- Sporting Lisboa vs. Manchester United
- Atlético de Madrid vs. Viking
- LOSC vs. Bayern
- Club Brujas vs. Liverpool