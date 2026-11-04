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Este miércoles 4 de noviembre terminó la cuarta jornada de la UEFA Champions League. Conoce los resultados y posiciones

Champions League: resultados y tabla de posiciones tras la cuarta jornada

Por Mariana Isabel Mendoza Valdez
Champions League: resultados y tabla de posiciones tras la cuarta jornada (@obed.vargas @alvarofidalgo @alvarofidalgo vía Instagram)

Terminó la Jornada 4 de la UEFA Champions League, que dejó al PSG como el mejor equipo, hasta el momento en el torneo.

Tuvieron partidos destacados como: Dormund vs. Real Betis, o Liverpool vs. Villareal. Te presentamos los resultados y posiciones de esta jornada.

Resultados de la Jornada 4 de la Champions League

Este miércoles 4 de noviembre, terminó la cuarta jornada de la UEFA Champions League, también conocida como Copa de Europa, donde se obtuvieron los siguientes resultados:

  • Galatasaray vs. Stuttgart 2-0
  • Shakhtar vs. Sporting Lisboa 0-1
  • Feyenoord vs. Inter 0-3
  • Bodø/Glimt vs. LOSC 0-0
  • Atlético de Madrid vs. Bayern 0-2
  • Villarreal vs. PSG 0-6
  • Barcelona vs. Aston Villa 3-0
  • Manchester United vs. Roma 3-2
  • LASK vs. Slovan Bratislava 4-0
  • Fenerbahçe vs. Liverpool 3-2
  • AEK vs. Real Madrid 2-3
  • Lens vs. Como 1-9
  • Dortmund vs. Real Betis 2-1
  • RB Leipzing vs. Manchester City 2-3
  • Porto vs. Napoli 4-1
  • PSV vs. Club Brujas 1-2
  • Slavia Praga vs. Arsenal 1-2
  • Viking vs. Sabah Futbol Klubu 4-1

Tabla de posiciones de la Champions League

Tras el término de la última jorna, la tabla de posiciones se encuentra distribuida de la siguiente.

  1. PSG
  2. Real Madrid
  3. Arsenal
  4. Como
  5. Barcelona
  6. Aston Villa
  7. Manchester City
  8. Liverpool
  9. Club Brujas
  10. Sporting Lisboa
  11. Real Betis
  12. Dortmund
  13. Bayern
  14. Stuttgart
  15. Inter
  16. LASK
  17. Manchester United
  18. Galatasaray
  19. Fenerbahçe
  20. Roma
  21. Shakhtar
  22. Viking
  23. Atlético de Madrid
  24. PSV
  25. Bodø/Glimt
  26. Porto
  27. Napoli
  28. Villarreal
  29. AEK
  30. RB Leipzing
  31. Sabah Futbol Klubu
  32. Feyenoord
  33. Lebs
  34. Slavia Praga
  35. LOSC
  36. Slovan Bratislava

Posiciones de los equipos de los jugadores mexicano

Actualmente, 3 futbolistas mexicanos se encuentra participando en la UEFA Champions League:

  • Santiago Giménez, con Porto en la posición 26°
  • Álvaro Fidalgo, con Real Betis en la posición 11°
  • Obed Vargas, con Atlético de Madrid en la posición 23°

Próximos partidos de la Copa de Europa

Los partidos planeados para la Jornada 5 de la UEFA Champions League, se llevarán a cabo el próximo martes 24 y miércoles 25 de noviembre.

  • Galatasaray vs. Aston Villa
  • Bodø/Glimt VS. lask
  • Feyernoord vs. Porto
  • Arsenal vs. Dortmund
  • Slovan Bratislava vs. Real Betis
  • Real Madrid vs. PSV
  • RB Leipzing vs. Lens
  • Como vs. AEK
  • Manchester City vs. Napoli
  • Slavia Praga vs. Villareal
  • Sabah Futbol Klubu vs. Barcelona
  • PSG vs. Roma
  • Shakhtar vs. Fenerbahçe
  • Inter vs. Stuttgart
  • Sporting Lisboa vs. Manchester United
  • Atlético de Madrid vs. Viking
  • LOSC vs. Bayern
  • Club Brujas vs. Liverpool

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