Pumas vs. América: historial y finales jugadas en el futbol mexicano (Germán Romero)

Este fin de semana América visitarán a los Pumas de la UNAM, para disputar el partido de la Jornada 16 de la Liga MX, en esta recta final del Apertura 2026-27. La última vez que se vieron las caras, los Felinos vencieron a las Águilas en los cuartos del final del torneo pasado.

Ambos tienen un gran recorrido en las finales del futbol mexicano de primera división, compartiendo grandes escenarios en finales de torneo, teniendo momentos importante en el deporte en México.

Historial de finales entre Pumas y América

Ambos equipos tienen un total de cuatro finales disputadas a lo largo de su historia, tres de ellas en la Liga MX y una de Campeón de Campeones.

Liga MX 1984-1985

Siendo una de los enfrentamientos más recordados en el futbol mexicano; la ida se jugó el 23 de mayo del 85 en el entonces Estadio Azteca, terminó en empate 1-1, con anotaciones de Alberto García Aspe (Pumas) y Carlos Hermosillo (América).

La vuelta, que se jugó en el Estadio Olímpico Universitario el 26 de mayo, terminó en ceros, este partido estuvo marcado por la muerte de 8 personas, 5 adultos y 3 niños, debido al sobrecupo del túnel 29 del estadio; aún así, el partido continuó con normalidad.

El 28 de mayo, en el Estadio La Corregidora en Querétaro se llevó a cabo el partido de desempate, América logró quedarse con la victoria con un marcador 3-1 ante Pumas, que le otorgó el bicampeonato de la liga; Daniel ‘Ruso’ Brailovsky concretó dos anotaciones y Carlos Hermosillo una para el América; mientras que Ricardo ‘Tuca’ Ferreti, le dio un gol Pumas.

Liga MX 1987-1988

La segunda vez que se vieron las caras en una final ocurrió en la temporada de 1987-88. El jueves 30 de junio de 1988, aficionados de ambos equipos visitaron la casa de los Pumas en Ciudad Universitaria para disfrutar el primer partido de la fase final; terminó únicamente con una anotación de Luis Flores, que le dio ventaja a los Universitarios.

No obstante, las Águilas se impusieron en el segundo partido en casa, concretó 4 goles de Gonzalo Farfán (2), Adrián Camacho y Antonio Carlos Santo; mientras que Pumas logró una anotación de Luis Flores. El 3 de julio del 88, América se coronó nuevamente como campeón ante Pumas con un marcador global 4-2.

Liga MX 1990-1991

Ambos equipos se volvieron a enfrentar en la final de la temporada 1990-91, el partido de ida se jugó en la casa del América; terminó con un marcador 3-2 en favor de los Azulcremas con goles de Toniño, Gonzalo Farfán y Antonio Carlos Santos en el lado de las Águilas; y anotaciones de Luis David García y David Patiño de Pumas.

En la vuelta, surgió uno de los momento históricos en el futbol mexicano, conocido como el Tucazo de Ricardo Ferreti, donde al minuto 6 del primer tiempo logró concretar la anotación con un tiro libre en la portería del América. El marcador global terminó 3-3, Pumas se consagró campeón del torneo por el criterio de goles de visitante, lo que terminó con su racha de victoria ante el América,

Campeón de Campeones 2004-2005

Su encuentro más reciente en una final del futbol mexicano de primera división ocurrió en la liga Campeón de Campeones en el 2005; la ida se jugó el 23 de julio de 2005 en el Estadio Olímpico Universitario, el marcador terminó en ceros; igualmente, Pumas sufrió la expulsión de su director técnico, Hugo Sánchez.

El partido se definió en la vuelta en el Estadio Azteca, hoy Estadio Banorte, donde América venció a Pumas 2-1. Guillermo Ochoa le cedió un autogol a los Felinos después de un centro de Aílton da Silva, pero la remontada llegó con dos anotaciones Kléber Boas de las Águilas, coronándose como Campeón de Campeones 2005.