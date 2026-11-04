Seguidoras de Chivas a Jordan Carrillo: “te compramos un ramito buchón, te lo mereces” (Fernando Carranza García, @lasplebitasdecarrillo vía Instagram)

Después de los entrenamientos en Verde Valle, algunas seguidoras del futbolista de las Chivas, Jordan Carrillo, se dieron tiempo para visitar las instalaciones y entregarle un pequeño regalo al delantero del Rebaño Sagrado.

Entre ellos, un ramo enorme de rosas rojas y una gorra.

“Porque te lo mereces”: chicas regalan ramo buchón a Carrillo

Chicas a cargo de la página de Las plebitas de Carrillo, acudieron a las instalaciones del Club Deportivo Guadalajara para entregarle un regalo al delantero número 33 de las Chivas; entre los obsequios se encontraba una gorra y un ramo de rosas con la frase, “por tu primer gol precioso”.

De acuerdo con un video subido a redes, el momento ocurre en una fuera del centro de entrenamiento de Chivas, donde su base de fans se acercan a entregarle los presentes, “ te compramos una gorrita y tu ramito buchón, porque te lo mereces”, se escucha en el video.

“Sabemos que fue el primer gol de muchos! Te admiramos muchísimo, esperemos que te gusten tus regalitos y te hayamos regresado un poco de la alegría que nos das”, compartió el perfil de las seguidoras de Carrillo en Instagram, acompañado de un par de fotos del momento.

Chivas vs. Tigres: primer gol de Carrillo con el equipo

Carrillo anotó su primer gol en Chivas durante la Jornada 12 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX; Jordan entró de cambio en el minuto 72 por Daniel Aguirre, con un marcador en desventaja para los Rojiblancos, y al minuto 77 concretó el gol que le dio el empate a su equipo.

El partido finalizó 1-1, dejando a Chivas con 20 puntos en el puesto 4 de la tabla general de posiciones en la Jornada 12. Actualmente, el Rebaño Sagrado se encuentra en el segundo lugar en el torno, a tan solo dos semanas del final de la temporada regular.

¿Cuándo llegó Jordan Carrillo al Rebaño Sagrado?

El anterior delantero de los Pumas de la UNAM, aterrizo en Guadalajara el pasado jueves 16 de junio de 2026, cerrando el mercado de fichaje del Club Deportivo Guadalajara previo al torneo Apertura 2026; el costó aproximado del fichaje de Carrillo rondó en los 5 millones de dólares.

Jordan ha participado como titular con el club en 4 partidos, y entró como cambio en 6; suma 342 minutos jugados hasta el inicio de la Jornada 16, donde Chivas visitará a León.