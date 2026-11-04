Ryan Gerard dice que está en Los Cabos para ganar

World Wide Technology Championship. Ryan Gerard disfruta de jugar en el Cardonal at Diamante en Los Cabos. (Foto especial)

El estadounidense Ryan Gerard se presenta al torneo World Wide Technology Championship 2026 como el jugador mejor clasificado en el field de 120 jugadores, es el número 23 del mundo y habló de sus primeras impresiones del campo Cardonal at Diamante en Los Cabos, Baja California Sur.

“Es un campo bastante amplio, con mucho espacio para pegar desde el tee. Pero hay que aprovechar las oportunidades con los tiros de aproximación a los greens. Hay muchas pendientes que puedes utilizar a tu favor, pero que también pueden hacer que la pelota termine muy lejos del hoyo. Será muy importante confiar en la dirección del viento, ejecutar tiros de aproximación precisos, dejar la pelota en el lugar correcto e intentar embocar algunos putts sobre el pasto”, dijo el jugador de 27 años.

Gerard agregó que le gusta jugar en Los Cabos, “el clima es perfecto, el campo está increíble y disfruto mucho jugar golf, así que ¿por qué no seguir jugando un poco más”?

En la temporada 2026, Ryan clasificó a los playoffs de la FedExCup por segundo año consecutivo, pero no ha concretado una victoria, lo más cerca fueron tres segundos sitios en el Sony Open, The American Express y The Memorial Tournament.

“Fue un año de golf realmente sólido. Un poco decepcionante porque todavía no he logrado cerrar un torneo con una victoria, así que eso es lo único que me falta conseguir este año. Veremos dónde termino al final de la semana”.

Al cuestionarle si se considera entre los favoritos Ryan no se dio por descartado. “Evidentemente estoy aquí para ganar el torneo. Creo que esa es la razón por la que todos jugamos. Creo que el campo se adapta bien a mi juego. Es un muy buen campo de golf, siento que me favorece. El objetivo es ganar”.

En su primer recorrido de este jueves Ryan saldrá junto a su connacional Blades Brown y el canadiense Nick Taylor en los primeros grupos de la mañana, con salida por el hoyo 10.

¿A qué hora inician los mexicanos su recorrido?

El primero de los mexicanos en tomar la salida será Alejandro Madariaga, quien acompañará al argentino Alejandro Tosti y al sueco Pontus Nyholm a partir de las 9:47 horas, tiempo del centro de México.

Jorge Villar iniciará 20 minutos más tarde juntó al colombiano Marcelo Rozo y el estadounidense Hayden Springer.

Entre los grupos que iniciarán su recorrido pasado el medio día estará Álvaro Ortiz con el chino Zecheng Dou y el inglés Marco Penge a partir de las 14:33 horas.