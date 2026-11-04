AEK Athens vs Real Madrid: ¿A qué hora y dónde ver en vivo la Champions League este 4 de noviembre?

AEK vs Real Madrid El inicio de las actividades del día de hoy tendrá el enfrentamiento del cuadro griego ante los máximos ganadores de Champions.

Las acciones de la Liga de Campeones de Europa concluyen el día de hoy su cuarta jornada de la fase regular. La carrera por los primeros puestos comienza a mostrar a sus verdaderos candidatos y este día podría seguir revelando a quienes tienen mayores posibilidades. Ahora, el Real Madrid visita la capital de Grecia para tratar de mantener su paso perfecto en la competencia donde son los máximos campeones ante un cuadro ateniense que necesita una victoria para poder saltar a la zona de repechaje.

Tras la jornada del día de ayer, el PSG logró llegar a su cuarta victoria consecutiva, manteniéndose como el líder general de la competencia. Los vigentes bicampeones se mantienen con paso perfecto. Por su parte, el Aston Villa perdió su primer duelo Ahora, el Real Madrid, el Liverpool y el Real Betis buscan emular al cuadro parisino.

¿A qué hora se juega el AEK vs Real Madrid? Champions League

En esta ocasión, los merengues estarán abriendo la jornada en el horario inicial de 11:45 horas (CDMX).

¿En qué canal ver el AEK vs Real Madrid? Champions League

Para ver este enfrentamiento, tendrás que sintonizar las pantallas de Fox One.

¿Cómo ver en app el AEK vs Real Madrid? Champions League

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Previa del AEK vs Real Madrid | Champions League

Cuando termine este día, la UEFA Champions League estará alcanzando la mitad de su fase regular. El formato actual y que ha tenido en las últimas tres temporadas permite a los ocho mejores de la clasificación general avanzar directo a los octavos de final, mientras que los dieciséis siguientes se disputan una instancia de repechaje. Este tipo de competencia busca mantener el interés de los partidos hasta el final.

El Real Madrid de José Mourinho parece estar en su mejor momento de la campaña. El equipo viene de quitarle el invicto al FC Barcelona en LaLiga hace unos días y se mantiene con el paso perfecto en la UEFA Champions League. Ahora, un triunfo los mantendría dentro de la zona de clasificación directa, lo que aumenta sus posibilidades de sumar un nuevo título como los máximos campeones de Europa.

Por su parte, el AEK Athens ha tenido un paso irregular tanto a nivel local como internacional. En la liga griega marchan en la cuarta posición, lo que los podría dejar fuera de Champions para la próxima temporada. Ahora, en Liga de Campeones suman dos derrotas y apenas una victoria. Un nuevo descalabro en casa los mantendría fuera de la zona de repechaje y disminuiría sus posibilidades, por lo que necesitan aprovechar la localía el día de hoy.

Probables alineaciones del AEK vs Real Madrid | Champions League

AEK: Alberto Brignoli, Stavros Pilios, Filipe Relvas, Harold Moukoudi, Lazaros Rota, Aboubakary Koita, Razvan Marin, Kervin Arriaga, Lovro Majer, Barnabás Varga, Luka Jovic.

Real Madrid: Thibaut Courtois, Dunzel Dumfries, Dean Huijsen, Antonio Rüdiger, Álvaro Carreras, Federico Valverde, Bernardo Silva, Yan Diomande, Jude Bellingham, Vínicius, Kylian Mbappé