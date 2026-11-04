F1 necesita más que un tope presupuestal...

. . (@SChecoPérez)

¡Vaya fiesta que hubo el pasado fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez! El tercer lugar de Kimi Antonelli, gracias a una carrera inteligente, cuidada y bastante madura, le significó obtener su primer título en la Fórmula 1. Y no sólo eso, pues se convirtió en el monarca más joven en la historia, con apenas 20 años, dejando atrás la marca del alemán Sebastian Vettel, quien obtuvo su primera corona para Red Bull a los 23. El triunfo en el Gran Premio de la Ciudad de México correspondió a Max Verstappen, quien extendió el récord de más victorias en la pista de la Magdalena Mixhuca a seis. México fue una carrera que pasará a la historia por varios récords y marcas, entre ellos, el primer punto del japonés Ryo Hirakawa, quien fue promovido a piloto titular de Haas luego de la Práctica Libre 2, tras una polémica pelea entre Esteban Ocon y Ayao Komatsu, team principal del equipo estadounidense, en lo que, sin duda, fue el mayor escándalo del fin de semana, y que pude presenciar de manera directa...

BANDERA VERDE…

México es utilizado de manera tradicional como una de las carreras en las cuales los equipos colocan a sus pilotos de reserva en la Práctica Libre 1, para darles kilómetros; por tanto, Ryo Hirakawa se encontraba en la pista. El japonés cumplió con su tanda de manera satisfactoria (15) y Esteban Ocon regresó a su monoplaza para la P2. El francés fue llamado a pits para probar otro compuesto de neumáticos y se negó, diciendo que estaba conforme con el desempeño que tenían sus gomas y que de ninguna manera entraría a fosos. Cuando la sesión terminó y regresó al garaje, comenzó una discusión con sus ingenieros, hasta que lanzó un: “ustedes son incompetentes”. En ese momento, Ayao Komatsu tomó la decisión de adelantar la salida de Ocon, pues ya se había anunciado que no se quedaría en el equipo para 2027...

ENTRADA A PITS…

La noche del sábado vi salir al francés de la junta de pilotos en total soledad, escribiendo en su teléfono, sin detenerse a saludar y con rostro de preocupación. A la mañana siguiente, muy temprano, llegué al pit de Haas para buscarlo y, en su lugar, vi a los mecánicos arrancando las calcomanías con su nombre y colocando unas nuevas, con el del japonés Ryo Hirakawa. Abrí la red social X y, a los pocos segundos, Haas publicaba la noticia del reemplazo. Esteban Ocon ya no estaba en el país. Es la primera vez que yo recuerde que se da un cambio entre sesiones que no tenga que ver con un aspecto médico. Este tema dará mucho más y, poco a poco, saldrán a la luz más detalles...

SALIDA DE PITS…

El tema que de verdad deberá importar a los directivos de la F1 es hacer más justa la competencia entre equipos. Platiqué unos minutos con Sergio Pérez, y me comentaba que no se trata solamente de un tope presupuestal para hacer más “equitativa” la pelea. “Hay equipos con 30 años de experiencia, que tienen las máquinas, los materiales y todo lo necesario para sacar fácilmente una nueva pieza. Al tener todo, su costo es mínimo. A nosotros (Cadillac) nos toca desarrollar el software, comprar o construir la máquina, desarrollar los materiales y, al final, nos cuesta tres o cinco veces más caro y con el triple de tiempo hacer esa pieza”, me dijo. Así, aunque hubiese un tope presupuestal, les juega en contra, pues gastan más en esos desarrollos y se quedan sin dinero para competir ante los experimentados...

BANDERA A CUADROS…

Fórmula 1 deberá replantear un tope presupuestal por áreas y, además, permitir a los equipos chicos o nuevos que sí puedan echar mano de otros recursos para recortar la brecha que tienen en contra. Mientras no se les permita “recortar” la distancia, veremos un desarrollo a cuentagotas, y eso solamente afectará al espectáculo. Se dice que Cadillac ya tiene más de 400 millones de dólares invertidos este año, y aún no consigue su primer punto. Por otro lado, el poderoso Mercedes ya tiene asegurado el campeonato de pilotos, aun con cuatro fechas por disputarse, lo que comprueba lo señalado por Sergio Pérez. Para analizar y arreglarlo...

Así las cosas, sobre ruedas…