Tyler Huntley se lesiona y los Ravens se quedan sin quarterbacks: ¿Harán algún trade?

Tyler Huntley El quarterback suplente se perderá el resto de la temporada por una lesión en el dedo gordo del pie y los Ravens tendrán que recurrir a su tercera opción para su próximo partido.

La temporada de los Baltimore Ravens acaba de entrar a una encrucijada. En sólo un par de días, el equipo perdió a su quarterback titular, Lamar Jackson, y a Tyler Huntley, suplente de la posición. Ahora, con la fecha límite para realizar intercambios llegando en menos de una semana, el equipo deberá decidir si optar por jugar el resto de la campaña con su tercera y cuarta opción, o si buscar algún trade que mantenga sus posibilidades de llegar a los Playoffs.

Ravens pierde a Lamar Jackson y Tyler Huntley por lesión

En el partido del domingo, Jackson salió lesionado con apenas unas jugadas en el partido. Unas horas más tarde, el equipo informó que se trataba de una fractura en el dedo pulgar que requerirá cirugía, lo que dejará fuera al egresado de Louisville por la mayor parte del resto de la temporada con altas probabilidades de que no pueda regresar a competir este año.

Esta no es la primera ocasión que el número 8 debe perderse una parte de la campaña. En 2021 no pudo disputar los últimos cuatro encuentros debido a una lesión en la rodilla y en el 2022 quedó fuera por seis encuentros debido a molestias en la rodilla. En años más recientes, también ha dejado de jugar algunos encuentros debidos a problemas con esguinces de tobillo, espalda y tendón dela corva.

Ahora, este lunes 4 de noviembre, el equipo confirmó que Tyler Huntley, el quarterback suplente, también estará fuera lo que queda de la temporada, en su caso, por una lesión en su dedo de césped, también conocido como dedo gordo del pie.

¿A quién podrían buscar los Ravens en un trade de la NFL?

Por lo pronto, Baltimore ha informado que Joe Fagnano será quien ocupe el puesto de mariscal de campo titular en su partido de temporada regular ante los Jacksonville Jaguars este jueves 5 de noviembre en partido estelar de Thusday Night Football que comenzará con la semana 9 de la temporada regular.

El equipo marcha con una marca de 4-4, siendo el último lugar de la división norte en la Conferencia Americana, pero todavía con posibilidades reales de llegar a los Playoffs si logran encontrar alguien que pueda ayudarles a manejar la ofensiva. Ante esta situación, múltiples fans y sitios especializados han comenzado a sugerir que el equipo haga un movimiento para poder seguir compitiendo.

Algunos nombres que se han sugerido son:

Jimmy Garoppolo (Agencia Libre)

Jacoby Brissett (Arizona Cardinals)

Shedeur Sanders (Cleveland Browns)

Tyson Bagent (Chicago Bears)

Daniel Jones (Indianapolis Colts)

Joe Milton (Philaldelphia Eagles)

Tua Tagovailoa (Atlanta Falcons)

Will Levis (New York Jets)

Mac Jones (San Francisco 49’ers)

Carson Wentz (Minnesota Vikings)

Estos nombres corresponden a sugerencias y peticiones de fans y sitios especializados en redes sociales y no ha reportes periodísticos que señalen que el equipo esté negociando activamente por alguno de estos jugadores.

No obstante, en caso de que realicen algún movimiento, el equipo tiene hasta este próximo lunes 10 de noviembre, cuando será la fecha límite para realizar intercambios en la temporada. Después de esto, las únicas incorporaciones que podrían realizar serían de elementos que se encuentren en la agencia libre, es decir, que no tengan contrato vigente con ningún equipo.