América vs Atlético de Madrid: esta es la lista completa de convocados al partido de leyendas

América vs Atético de Madrid Esta es la lista completa de convocados al partido de leyendas (@americaatleticoleyendas)

El pasado 3 de octubre de 2026, el Club América anunció que la promotora Never Say Never (NSN) traería una nueva experiencia en el formato de leyendas. En esta ocasión se disputaría el primer partido oficial entre las figuras más emblemáticas del América y del Atlético de Madrid.

¿Cuándo y dónde será el encuentro del América vs. Atlético de Madrid?

El partido América vs. Atlético de Madrid se llevará a cabo el próximo 15 de noviembre en punto de las 18:00 horas en el Estadio Cuauhtémoc, el cual tiene una capacidad para más de 46 mil aficionados.

Para este encuentro se tiene planeado que sea en un formato de dos tiempos de 40 minutos y, en caso de empate, la victoria se disputará en penales.

¿Cuándo?: Domingo 15 de noviembre.

Domingo 15 de noviembre. ¿Dónde?: Estadio Cuauhtémoc, Puebla.

Estadio Cuauhtémoc, Puebla. ¿A qué hora?: A partir de las 18:00 horas.

¿Cómo comprar boletos para el partido de leyendas?

La venta de boletos estuvo disponible desde el lunes 5 de octubre y actualmente todavía hay lugares disponibles para que los aficionados no se pierdan de este esperado partido. Los precios varían y los más económicos son de los $240 pesos. Por el momento no se ha confirmado si el encuentro América vs. Atlético de Madrid será transmitido en televisión o en alguna plataforma de streaming.

¿Quiénes son los convocados para la Noche de Leyendas del Club América vs. Atlético de Madrid?

Este encuentro de la Noche de Leyendas tendrá la presencia de figuras que marcaron historia durante su paso en sus respectivos equipos. Sin duda, la noche del domingo 15 de noviembre traerá muchos recuerdos para los aficionados.

Estos son los convocados para el partido América vs. Atlético de Madrid:

Club América

Adolfo Ríos

Adrián Chávez

Miguel Layún

Maza Rodríguez

Aquivaldo Mosquera

Ricardo Rojas

Óscar “Kevin” Rojas

Germán Villa

Jesus Molina

Rubens Sambueza

Osvaldo Martínez

Cuauhtémoc Blanco

Luis Roberto Zague

Oribe Peralta

Salvador Cabañas

Claudio “Piojo” López

Luis “Matador” Hernández

Atlético de Madrid