JJ Gabriel, la joya que dejará escapar el Manchester United

JJ Gabriel. El jugador de 16 años se perfila para llegar al Real Madrid, luego de su paso por la academia del Manchester United. (@jjnr10._/Instagram)

El Manchester United está cerca de perder a una de las mayores promesas de su cantera. JJ Gabriel, delantero inglés de 16 años, habría alcanzado un acuerdo verbal con el Real Madrid para abandonar Old Trafford e incorporarse al conjunto español durante el mercado de transferencias de enero de 2027.

La operación habría entrado en una etapa decisiva. De acuerdo con información del periodista Ben Fernandes Santos, el joven futbolista ya se encuentra entrenando en Madrid mientras espera que se resuelvan los últimos detalles de su incorporación al equipo merengue.

📌 EXCL. - JJ Gabriel ya entrena en Madrid. El adolescente espera a que se cierre su fichaje por el Real Madrid, con solo algunos flecos pendientes. Se avecinan días decisivos. https://t.co/WtojO5Y6jB — Ben Fernandes Santos (@benfeerr) November 3, 2026

La noticia fue respaldada por el periodista especializado en fichajes Matteo Moretto, quien señaló que el Barcelona quedó fuera de la disputa por el atacante, después de intentar convencerlo de continuar su desarrollo en Cataluña.

JJ Gabriel se está entrenando en Madrid a la espera de cerrar todos los flecos de su fichaje por el Real Madrid, tal y como ha contado @benfeerr. El Barcelona ya no está en la carrera. https://t.co/JhXBgTVk5q — Matteo Moretto (@MatteMoretto) November 4, 2026

¿Quién es JJ Gabriel, la promesa que dejaría al Manchester United?

JJ Gabriel nació el 6 de octubre de 2010 y comenzó su formación futbolística en distintas academias inglesas antes de incorporarse al Manchester United cuando tenía 11 años. El atacante pasó por las categorías inferiores de Chelsea, Arsenal, West Ham y Queens Park Rangers, hasta llegar a la estructura juvenil de los Red Devils.

Su capacidad para marcar goles, regatear y desenvolverse en diferentes posiciones ofensivas lo convirtió en uno de los jugadores más destacados de su generación. Durante la temporada 2025-2026 registró 26 goles en 29 partidos con las categorías inferiores del Manchester United, actuaciones que le permitieron recibir reconocimientos individuales.

Entre los datos más destacados de su trayectoria se encuentran:

Nombre: JJ Gabriel.

JJ Gabriel. Fecha de nacimiento: 6 de octubre de 2010.

6 de octubre de 2010. Edad: 16 años.

16 años. Nacionalidad: inglesa.

inglesa. Posición: delantero.

delantero. Club actual: Manchester United, categorías inferiores.

Manchester United, categorías inferiores. Selección: Inglaterra Sub-17.

Inglaterra Sub-17. Reconocimientos: premio Jimmy Murphy al mejor jugador joven del Manchester United y mejor jugador de la Premier League Sub-18.

Gabriel también comenzó a acercarse al primer equipo durante la pretemporada de 2026, cuando participó en entrenamientos y tuvo minutos en un encuentro amistoso contra el Atlético de Madrid. Su proyección despertó el interés de clubes como Bayern Múnich, Paris Saint-Germain, Barcelona y Real Madrid, que comenzaron a seguir su situación contractual.

¿Por qué JJ Gabriel quiere abandonar el Manchester United?

La posible salida de JJ Gabriel está relacionada con diferencias entre su entorno y el Manchester United sobre las oportunidades que tendría para incorporarse al primer equipo. Según información de Sky Sports, el futbolista solicitó cancelar su registro con la academia en septiembre de 2026, después de manifestar su inconformidad con el proceso de desarrollo deportivo que le ofrecía la institución.

El atacante había participado en entrenamientos con el primer equipo y disputado algunos minutos durante la pretemporada, aunque todavía no había debutado en una competencia oficial. El Manchester United contemplaba incluirlo en la convocatoria para enfrentar al Brighton en la Copa de la Liga, encuentro en el que habría tenido la oportunidad de convertirse en el futbolista más joven en disputar un partido oficial con los Red Devils.

Sin embargo, Gabriel solicitó su salida antes de que se concretara esa posibilidad. Desde entonces, el jugador dejó de entrenar con el Manchester United y comenzó a evaluar las propuestas de otros clubes europeos. La institución inglesa intentó convencerlo de permanecer en Old Trafford, aunque las conversaciones no consiguieron modificar su decisión.

El entrenador Michael Carrick había insistido en la importancia de proteger el desarrollo de los futbolistas jóvenes y evitar una exposición prematura a las exigencias del primer equipo. No obstante, el entorno de Gabriel buscaba un proyecto deportivo que ofreciera mayores oportunidades de progresión.

JJ Gabriel ya entrena en Madrid: el Barcelona queda fuera de la disputa

La información más reciente apunta a que el Real Madrid habría tomado una ventaja definitiva sobre sus competidores. El periodista Ben Fernandes Santos informó el 3 de noviembre que JJ Gabriel ya se encuentra entrenando en Madrid, mientras espera que se resuelvan los últimos detalles de su posible fichaje.

Un día después, Matteo Moretto retomó la información y señaló que el Barcelona había quedado fuera de la carrera por el delantero. De acuerdo con los reportes, el director deportivo azulgrana, Deco, sostuvo varias reuniones con la familia y el representante del futbolista durante septiembre de 2026.

El Barcelona consideraba a Gabriel uno de los talentos juveniles más importantes de los últimos años y buscaba convencerlo de incorporarse a su proyecto deportivo. Sin embargo, el atacante habría manifestado su preferencia por el Real Madrid, club en el que deseaba jugar desde su infancia.

En las negociaciones también habría tenido un papel importante Juni Calafat, responsable de captación internacional del conjunto merengue, quien mantuvo contacto con el entorno del jugador desde las primeras etapas de la operación. Según la información atribuida a Fernandes Santos, Calafat encabezó las conversaciones con la familia y los representantes del futbolista.