¿Cuándo sale la convocatoria de la Selección Mexicana? Estas podrían ser las novedades para la Nations League

Selección de México Falta un día para que se haga oficial la lista de convocados para partido contra Jamaica. (Instagram: @armando.leonnr/X: @miseleccionmx)

Rafael “Rafa” Márquez, director técnico de la Selección de México, anunciará mañana a sus convocados para los próximos partidos entre el Tricolor y Jamaica como parte de los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League. Hay especulación sobre quiénes podrían ser algunos de los seleccionados.

¿Quiénes podrían estar dentro de la convocatoria de Rafa Márquez para la Nations League de Concacaf?

Los preparativos para que la selección mexicana llegue a la Riviera Maya comienzan este miércoles 4 de noviembre, lugar en que el Tri se concentrará antes de que dispute los dos partidos de Cuartos de Final de la Nations League. La ida se jugará el 14 de noviembre en Kingston y la vuelta el 17 de noviembre en Monterrey.

Uno de los nombres más sonados para los primeros partidos oficiales de Rafa Márquez como entrenador, quien busca su primera victoria con el Tri, es el de Julián Quiñones, quien quedó fuera de la primera Fecha FIFA por lesión. Otro que regresa tras lesión es César Montes y, por supuesto, se verá a Gilberto Mora, quien en la fecha FIFA sólo pudo jugar un partido debido a una afectación que se presentó.

De la Liga MX, lo más probable es que veamos varios jugadores de Chivas y América, como Raúl “Tala” Rangel, Luis Romo, Roberto “Piojo” Alvarado, Santi Sandoval, Kevin Álvarez, Érick Sánchez, Isla Reyes e Isaías Violante. También se discute la posibilidad de que Jesús Manuel “Tecatito” Corona y Memo Martínez entren a la lista.

Algunas fuentes apuntan a que Henry Martin probablemente no jugará a pesar de sus buenos resultados en la Liga MX, mientras que otras no descartan que termine por ser convocado.

De Europa se traerían a Johan Vásquez, Obed Vargas, Álvaro Fidalgo, Santiago Giménez, Armando “Hormiga” González y Mateo Chávez. Rodrigo Huescas uniría tras recuperarse de una grave lesión de rodilla que lo mantuvo fuera durante un año. Luis Chávez y Raúl Jiménez quedarán fuera por lesiones. Se piensa que Edson Álvarez no estará en la lista debido a que no ha visto minutos en cancha con el West Ham, mientras que Álex Padilla queda en duda.

La sorpresa entre los convocados de Europa llega con Armando León, delantero que juega en Croacia. Al parecer la dirección de Selecciones presentó la documentación para requerir al jugador que ha marcado 5 goles en la liga croata. Sin embargo, esto no ha sido confirmado de manera oficial.