¿Qué lesión tiene Rodri? Barcelona informa cuánto tiempo estará fuera el mediocampista

Rodri Hernández El Barcelona confirmó lesión del mediocampista. (EFE)

Rodrigo “Rodri” Hernández, mediocampista del F.C. Barcelona, sufrió una lesión el pasado 3 de noviembre. El jugador estará fuera para el próximo partido de los Culés.

¿Cuál es la lesión de Rodri y cuánto tiempo estará fuera?

El F.C. Barcelona confirmó a través de sus redes sociales que Rodri sufrió una lesión muscular durante el partido de la Champions League contra Aston Villa, en el cual el Barça ganó 3-0.

El club catalán comunicó que se trata de una lesión en el bíceps femoral. Una lesión de este tipo puede tener un tiempo de recuperación que puede ir desde unos cuantos días hasta varias semanas e incluso meses. Barcelona informó que el personal médico sigue evaluando la gravedad y no se dio una fecha estimada para su recuperación completa.

Por lo pronto, el club azulgrana confirmó que Rodri no jugará en el partido contra el Atlético de Madrid en la Jornada 12 de LaLiga, el cual está programado para el próximo domingo. También se espera su ausencia en los partidos que disputará España en la Liga de las Naciones contra Chequia e Inglaterra.

Su posición en el cuadro azulgrana posiblemente será suplida por Marc Bernal, como sucedió en el encuentro de ayer, o por Frenkie de Jong.

Rodri se une a Dani Olmo, Xavi Espart, Jules Koundé, Eric García, Andreas Christensen y Roony Bardghji como los jugadores lesionados en la plantilla del Barcelona.