Jesús Owono se disculpa por la muerte de Jesús de Miguel Andorra FC publica comunicado oficial del jugador

Tras el fallecimiento del delantero del CD Tenerife, Jesús de Miguel a raíz del choque sufrido con el portero del FC Andorra, Jesús Owono, durante el partido disputado el pasado lunes 2 de noviembre, FC Andorra lanzó un comunicado oficial a través de su cuenta de X para fijar su postura al respecto.

¿Qué dicen el comunicado oficial del FC Andorra y el mensaje de Jesús Owono?

A través de su cuenta de X, este miércoles 4 de noviembre el FC Andorra lanzó un comunicado dos días después del fallecimiento de Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife.

En la publicación refleja la devastación en la que se encuentra el portero Jesús Owono tras el incidente con el futbolista.

En el comunicado, Owono expresó su profundo pesar por el fallecimiento del jugador del CD Tenerife, compartiendo unas palabras donde resalta la situación que está enfrentando en estos días tras el suceso.

Owono dejó en claro la dificultad del momento y el dolor que siente por la familia y seres queridos de De Miguel, mencionando que no puede dejar de pensar en lo ocurrido y concluyendo sus palabras con un deseo de descanso en paz.

📃 𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐓 𝐎𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 https://t.co/dCEQJEcAKx — FC Andorra (@fcandorra) November 4, 2026

Al finalizar el anuncio, tanto en redes sociales como en su sitio web, el FC Andorra pidió a la afición que contaran con la máxima sensibilidad y respeto hacia el portero.

Cabe destacar que Jesús Owono tuvo que desactivar sus cuentas en redes sociales tras el ciberacoso que estaba recibiendo.

¿Jesús Owono se ausentó de los entrenamientos del FC Andorra?

Durante la jornada de este miércoles, la plantilla del FC Andorra guardó un minuto de silencio en memoria del delantero contrincante tras los hechos del pasado lunes. Durante este acto de homenaje en el entrenamiento del equipo se hizo notable la ausencia de Jesús Owono.

¿Se aplazarán los partidos Granada-Tenerife y Andorra-Mallorca?

Se confirmó oficialmente que durante la jornada 13 de la Segunda División habrá un aplazamiento de los partidos Granada-Tenerife y Andorra-Mallorca debido a la muerte de Jesús de Miguel.

Dichos encuentros estaban previstos para realizarse el próximo sábado 7 de noviembre en el estadio de Los Cármenes y el domingo 8 de noviembre en el Estadi de la FAF, respectivamente.