Las pocas oportunidades que ofrece el golf

PGA Tour en Los Cabos. Jorge Villar, Alejandro Madariaga y Álvaro Ortiz son los únicos mexicanios que jugarán a partir de mañana en el World Wide Technology Championship. (Cortesia)

Jorge Villar jugará por primera vez en un torneo del PGA Tour en el World Wide Technology Championship a partir de mañana en el Cardonal at Diamante en Los Cabos, el mexicano se muestra emocionado al saber que esta es una oportunidad de oro en un field donde están algunos de los 120 mejores del mundo.

“Jugar en un torneo de este nivel siempre es emocionante porque nadie sabe todo lo que hay que practicar para formar parte de este field”, confiesa algo nervioso el golfista poblano de 28 años, quien esta temporada no tuvo membresía en ninguna de las giras PGA, pero ganó su lugar para este evento al ganar el clasificatorio Match Play.

Con esos antecedentes, el primer objetivo de Villar será disfrutar de su juego y desde luego poder pasar el corte el viernes. “Buscaré jugar lo mejor posible”, aseguró en el día de medios.

Alejandro Madariaga, se presenta al certamen como el mexicano que ya puede prometer más que Villar, será su segundo torneo consecutivo tras su debut aquí en 2025 en el que terminó en un empate al sitio 46.

Alejandro Madariaga está más relajado

El Cardonal at Diamante. Alejandro Madariaga jugará su segundo torneo en el WorldWide Technology Championship. (Avelina Merino)

“Me estoy preparando para tener un buen fin de semana y espero lograrlo”, opinó el golfista también originario de Puebla, quien ya ha tenido experiencia en el Korn Ferry Tour y el PGA Tour Latinoamérica (ahora conocido como el PGA Tour de las Américas).

Madariaga ha tenido poca actividad en la actual temporada y para no sentir la presión de jugar como local, prefiere que sea Álvaro Ortiz el mexicano que por segunda semana consecutiva sea el centro de atención de los medios.

“Todos estamos con él (Álvaro), para nosotros es un ejemplo, él ya llego”, al referir Madariaga que el tapatío de 30 años jugará en el PGA Tour a partir de 2027. Su semblante es más relajado que el de Villar y solo desea sacar el mejor provecho a este campo diseñado por Tiger Woods.

Álvaro Ortiz llega con el ‘tanque lleno’

Sin más opción, Álvaro Órtiz sabe que será el foco de atención de los mexicanos luego de su T34 en el VidantaWolrld Championship la semana pasada. “Vengo con el tanque lleno”, dice sonriente de inicio.

Ortiz ha jugado 25 torneos del Korn Ferry Tour esta temporada, y en Los Cabos sumará su segundo consecutivo como invitado del PGA Tour. “Posiblemente sea el último torneo del año”, agrega y bromea, “ya quiero tener una plática larga con el sillón”.

La temporada del tapatío de 30 años inició en enero con el torneo The Bahamas Classic y después de 25 eventos jugados concluyó en octubre con el Korn Ferry Tour Championship en Glen Allen. Su constancia lo llevó a ser uno de los 10 graduados en la gira de ascenso.

“Sé cómo he trabajado y este torneo (World Wide Technology Championship) es otro test para mí. El Cardonal es un campo abierto en el que jugaré por primera vez, es desierto, será muy especial. Para mi va a ser todo un gozo jugar aquí”, subrayó Ortiz quien tras dos semanas de jugar en México ya se ha familiarizado con la prensa.

El World Wide Technology Championship es el sexto torneo de ocho de la FedExCup falls que repartirá una bolsa de 6 millones de dólares en premios y es el segundo de dos en territorio nacional.