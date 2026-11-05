¿Y los delanteros mexicanos? Sólo dos figuran en el top 10 de la tabla de goleo de la Liga MX

Los mexicanos que figuran entre los diez primeros en la tabla de goleo. Henry Martín y Alí Ávila aparecen entre los diez primeros futbolistas de la clasificación del Apertura 2026.

A falta de dos jornadas para concluir la fase regular del Apertura 2026 de la Liga MX, la tabla de goleo individual refleja el protagonismo de los delanteros extranjeros en el futbol mexicano, con apenas dos jugadores nacionales entre los primeros diez nombres de algunas clasificaciones.

El venezolano Salomón Rondón, delantero de Pachuca, encabeza la competencia con 15 anotaciones, seguido por Henry Martín, capitán del América, quien acumula 10 goles y se mantiene como el mexicano mejor ubicado del campeonato.

¿Qué mexicanos aparecen entre los máximos goleadores de la Liga MX?

Henry Martín es el delantero mexicano con mejores números en el Apertura 2026. El atacante del América acumula 10 goles y ocupa la segunda posición de la clasificación, únicamente por detrás de Salomón Rondón. El capitán azulcrema llegó a esa cifra después de marcar un doblete contra Toluca durante la Jornada 15, resultado que permitió a las Águilas sumar un punto en la recta final del torneo.

Su rendimiento representa una recuperación después de los problemas físicos que afectaron su continuidad durante campañas anteriores. El segundo mexicano entre los diez primeros nombres de la clasificación consultada es Alí Ávila, delantero de Querétaro, quien suma seis anotaciones.

Otros jugadores mexicanos con cinco anotaciones son:

Gilberto Mora — Tijuana.

— Tijuana. Tahiel Jiménez — Santos Laguna.

— Santos Laguna. Andrés Montaño — Cruz Azul.

— Cruz Azul. Roberto Alvarado — Guadalajara.

— Guadalajara. Santiago Sandoval — Guadalajara.

— Guadalajara. Alexis Vega — Toluca.

Tabla de goleo de la Liga MX: ¿quiénes son los diez primeros del Apertura 2026?

Después de la Jornada 15, Salomón Rondón mantiene una ventaja de cinco goles sobre Henry Martín, su perseguidor más cercano. El delantero venezolano ha conseguido 15 anotaciones con Pachuca, cifra que lo coloca como principal candidato a terminar la fase regular en el primer lugar de la clasificación.

Los diez primeros futbolistas de la tabla de goleo al momento son:

1. Salomón Rondón (Pachuca): 15 goles.

15 goles. 2. Henry Martín (América, México): 10 goles.

10 goles. 3. Juninho (Pumas): 9 goles.

9 goles. 4. Federico Viñas (Toluca): 8 goles.

8 goles. 5. Juan Brunetta (Tigres): 8 goles.

8 goles. 6. Julián Carranza (Necaxa): 7 goles.

7 goles. 7. Lucas Ocampos (Monterrey): 7 goles.

7 goles. 8. Óscar Estupiñán (FC Juárez): 7 goles.

7 goles. 9. Alí Ávila (Querétaro, México): 6 goles.

6 goles. 10. Hugo Cuypers (Monterrey): 6 goles.

Cabe señalar que Alfonso Alvarado, de León, y Miguel Borja, del América, también registran seis goles, por lo que comparten la misma cifra que los futbolistas ubicados en los últimos puestos del listado.