Nuevo formato de Copa Oro 2027 explicado Nuevo sorteo, sólo dos grupos y más partidos...¿también en México? (@goldcup)

Esta mañana la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf) ha anunciado el nuevo formato que tendrá la Copa Oro 2027. Dichos cambios serán desde diferencias en la distribución de las selecciones y principalmente en el número de partidos en la Fase de Grupos.

De acuerdo al presidente de la Concacaf, Víctor Montagliani, el nuevo formato está pensado para darle a los aficionados más emoción al torneo y que las mejores selecciones se enfrenten entre sí desde las primeras fases.

¿Cuál será el nuevo formato de la Copa Oro 2027?

Para la Copa Oro 2027 ha anunciado que tendrá un nuevo formato en el que el principal cambio será que en la Fase de Grupos, en lugar de haber cuatro grupos como en ediciones anteriores, en esta ocasión solo serán dos, los cuales serán A y B.

Las ocho selecciones de cada grupo competirán en una misma tabla de posiciones, mientras que solo los mejores cuatro de cada uno avanzarán a la Fase Eliminación Directa.

De acuerdo a la Concacaf, las 16 selecciones se distribuirán en ocho bombos de dos equipos cada uno conforme al Ranking de Selecciones Nacionales Masculinas de Concacaf. Una selección de cada bomba será sorteada en uno de los dos grupos.

En cada grupo se organizarán en cuatro rangos de clasificación, por lo que cada equipo se enfrentará a una selección de cada rango, dando así un mayor número de partidos durante esta fase. Este cambio está pensado para que cada equipo se enfrente en una combinación equilibrada de rivales.

Las ocho mejores selecciones se enfrentarán en la Fase de Eliminación Directa, la cual permanecerá igual con sus tres rondas de: Cuartos de Final, Semifinales y la Final.

Es necesario aclarar que la Fase de Grupos será importante para las selecciones no solo para que lleguen a la final, sino que determinará los enfrentamientos de Cuartos de Final.

Calendario oficial de la Copa Oro 2027

Se ha confirmado que la Copa Oro 2027 se llevará a cabo desde el 17 de junio hasta el domingo 11 de julio. Debido a que esta edición tendrá un nuevo formato, se contempla que haya más encuentros durante la Fase De grupos, por lo que los aficionados podrán disfrutar de más partidos.

Estas son las fechas oficiales de la Copa Oro 2027 publicadas por la Concacaf:

Copa Oro 2027: Desde el 17 de junio hasta el 11 de julio de 2027.

Desde el 17 de junio hasta el 11 de julio de 2027. Sorteo oficial del torneo: Jueves 8 de abril.

Jueves 8 de abril. Fase de Grupos: Del 17 al 30 de junio.

Del 17 al 30 de junio. Cuartos de Final: 3 y 4 de julio.

3 y 4 de julio. Semifinales: 7 y 8 de julio.

7 y 8 de julio. Final: Domingo 11 de julio.

Se espera que más adelante publiquen el calendario de cada partido, así como las sedes y la venta de los boletos.

¿La Copa Oro 2027 tendrá sedes en México?

Con el anuncio del nuevo formato y del calendario de la Copa Oro 2027, los rumores sobre las nuevas sedes en México son cada vez más fuertes. Todo parece apuntar a que, debido al éxito del Mundial en el país, la Concacaf traerá la Copa Oro a territorio mexicano, marcando así su salida de Estados Unidos.

La última vez que México hospedó partidos de esta competencia fue en el 2003, ya que desde ese entonces la Copa Oro no ha salido del territorio estadounidense.

Hasta el momento no hay ninguna confirmación sobre los posibles encuentros de la Copa Oro 2027 en territorio mexicano; sin embargo, el nuevo video de la Concacaf afirmó que habrá nuevas sedes para esta competencia, por lo que esperar que México se encuentre entre ellas no es descabellado.