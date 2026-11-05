Jon Rahm empieza firme en el Abu Dhabi Aldar Championship

Abu Dhabi Aldar Championship. El español Jon Rahm tuvo un buen regreso a la competencia, tras dos meses de inactividad. (Tour europeo)

Jon Rahm ha empezado firme en el Abu Dhabi Aldar Championship, penúltimo torneo de los playoffs del circuito europeo, al firmar un primer recorrido de 65 golpes (-7) con los que empata al segundo sitio con Bernd Wiesberger y Sam Baisrtow. Los tres están a tres impactos de distancia del italiano Francesco Laporta, líder de inicio.

Eugenio López Chacarra, Patrick Reed y Rory McIlroy, los ocupantes de los tres primeros sitios, en el mismo orden, de la ‘Race to Dubái’, no tuvieron el recorrido deseado luego de firmar scores de 70, 74 y 70 de manera respectiva, en el inicio de torneo en el Yas Links GC, Abu Dhabi, UAE.

En tales circunstancias entre los favoritos, el español Rahm tuvo un buen regreso a la competencia, luego de dos meses desde la última vez que tuvo acción en el BMW PGA Championship en Wentworth, donde fue un desastre.

Francesco Laporta, cerca de empatar récord

Esta vez con siete birdies y ningún bogey Rahm, acompañado del inglés Wallace y el escocés Ferguson, tuvo un buen inicio en sus primeros 18 hoyos recorridos. No se metió en problemas, apenas sufrió para sacar pares.

El italiano Francesco Laporta con sus 62 golpes para el primer sitio de la tabla se quedó a un impacto del récord del recorrido, del inglés Paul Waring en 2024

De los favoritos al título solo el inglés Tyrell Hatton (67) aguanta el pulso de su amigo Rahm. Ambos buscan su sexto Rolex Series y desempatar en lo más alto del palmarés en los torneos de máxima categoría del circuito europeo.

De los favoritos al título solo el inglés Tyrell Hatton (67) aguanta el pulso de su amigo Rahm. Ambos buscan su sexto Rolex Series y desempatar en lo más alto del palmarés en los torneos de máxima categoría del circuito europeo.

Los favoritos, con rondas poco prometedoras

Mientras los tres candidatos a hacerse con la Orden del Mérito las vivieron de todos los colores: McIlroy despegó al final y se fue a -4, aunque fue penalizado después con dos golpes por acomodarse una bola en el rough.

El madrileño Chacarra jugó sin driver por haberlo roto en el Pro-Am del miércoles y sufrió una barbaridad, aunque logró ronda de 70.

Patrick Reed no responde a las expectativas

El estadounidense Reed, por su parte, confirmó su tendencia a la baja de los últimos meses y firmó un 74 (+2).

Jon Rahm jugará este viernes junto al líder Laporta y Bairstow, otro que ha protagonizado una gran remontada.