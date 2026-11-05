Raphinha renueva con el Barcelona: ¿Hasta cuándo se queda y cuáles son los detalles del contrato?

Raphinha El delantero del Barcelona ha firmado una extensión de contrato. (EFE)

F.C. Barcelona ha renovado el contrato del jugador brasileño Raphinha. El delantero de Porto Alegre se ha convertido en una pieza fundamental para el éxito del club.

¿Hasta cuándo jugará Raphinha con el Barcelona?

Raphael Dias Belloli, conocido como Raphinha, ha firmado una extensión de contrato con el F.C. Barcelona, equipo al que pertenece desde 2022. El delantero ya había firmado una extensión el año pasado que lo mantenía en el club hasta el 30 junio de 2028. Con el nuevo contrato, Raphinha estará en el cuadro culé hasta el 30 de junio de 2030.

La firma del nuevo contrato se llevó a cabo en las oficinas del club con el presidente Joan Laporta, y se dio una conferencia de prensa en la que el brasileño expresó su gratitud hacia el azulgrana. “Me siento muy orgulloso por todo aquello que he conquistado en el club. Lo digo individualmente y también colectivamente”, comentó Raphinha.

Actualmente su equipo, del que él es capitán, lidera LaLiga con 10 victorias y 0 derrotas en LaLiga, además de tener 3 partidos ganados en la UEFA Champions League. De los 46 goles a favor que han anotado, el brasileño ha sido responsable de 15, liderando así la tabla de anotadores en LaLiga. Raphinha ya igualó los 94 goles de su compatriota y leyenda del futbol Ronaldinho. Es reconocido por su versatilidad, siendo no sólo un gran anotador sino también un hábil creador de jugadas y un buen defensa.

El delantero habló sobre su perseverancia incluso cuando el equipo lo quería “echar”. “Tras los dos primeros años en el club, no me imaginaba estar aquí, aunque muchos de vosotros (los periodistas) tampoco, porque me pegaron hostias. Yo sabía hasta dónde podía llegar”. Raphinha estuvo a punto de ser transferido a la Saudi Pro League en 2024 antes de que Hansi Flick decidiera que se quedaría en el equipo.

De acuerdo con medios catalanes como El Nacional, otros equipos interesados en adquirir Raphinha, como al parecer fue el caso con el Arsenal, tendrían que pagar la cláusula de rescisión que se estimaba en mil millones de euros en su contrato pasado. Se desconoce si la cantidad aumentó con la extensión.

De todas maneras, el jugador expresó su deseo por permanecer en el Barcelona mientras se encuentre bien de salud. “Me encantaría terminar mi carrera con el club”, expresó Raphinha.