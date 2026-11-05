LIV Golf llega a su fin tras cinco años de operación

Fin a la era LIV Golf. Scott O’Neil, CEO de LIV Golf, no pudo con el rescate de una liga que ya se veía venir cuesta abajo. (Foto especial)

El circuito LIV Golf cerrará después de cinco años que dividieron el deporte, al anunciar el jueves en un tribunal de bancarrota que planea poner fin a sus operaciones en lugar de lanzar una nueva versión porque no tuvo suficiente apoyo.

“Los deudores no están avanzando actualmente con el plan LIV 2.0. En cambio, los deudores están pasando a un cierre de operaciones orientado a maximizar el valor de su negocio”.

LIV Golf, que se lanzó en junio de 2022 al ofrecer bonos de firma de nueve cifras para seducir a las grandes figuras de la Gira de la PGA, perdió el financiamiento de Arabia Saudí en abril después de gastar más de 5.000 millones de dólares.

Se acogió al Capítulo 11 de bancarrota el 8 de septiembre y creyó tener un salvavidas en BC Partners Credit, que prometió una inversión de 300 millones de dólares para virar hacia un ‘LIV 2.0’ más sostenible desde el punto de vista financiero. Pero jugadores como Jon Rahm, Sergio García, Tyrrell Hatton y Louis Oosthuizen no estaban interesados.

“BC Partners Credit respaldó una transacción que alineaba los intereses de jugadores e inversionistas, ofreciendo una vía creíble para construir un futuro sostenible para LIV Golf. Aunque hubo un gran apoyo para la liga, nos decepciona que no se pudieran alcanzar términos mutuamente aceptables entre las distintas partes interesadas”, señaló BC Partners en un comunicado:

En lugar de planificar una nueva versión para 2027, LIV entra en una fase de liquidación.

Jon Rahm renunció a todo lo que le adeudaban en LIV

Rahm se va por el camino del acuerdo. El español Jon Rahm fue el contrato más caro que hizo LIV Golf en tiempos de bonanza, al final le quedaron a deber. (Foto especial)

Rahm ya aceptó renunciar a todas las reclamaciones contra LIV —que se dice valen unos 100 millones de dólares— para salir de su contrato. El español regresó al circuito europeo, con la esperanza de que exista un camino de regreso a la Gira de la PGA. El circuito actualmente impone una suspensión de un año que cuenta desde la última aparición de los jugadores en LIV.

LIV Golf pagó 15,6 millones de dólares para retener a siete de sus ejecutivos, incluidos 6,375 millones de dólares para el director ejecutivo Scott O’Neil, en los meses entre el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí y la solicitud de bancarrota de LIV.

Esos pagos no son inusuales para una empresa que intenta salir de la bancarrota. La pregunta ahora es si esos pagos pueden anularse dado que LIV no seguirá adelante.

LIV sufrió dos grandes reveses, antes y después de declararse en bancarrota.

La Gira de Asia, que recibió apoyo financiero de LIV para una Serie Internacional, decidió en julio renovar una alianza con la PGA y el circuito conocido comercialmente como DP World Tour en Europa.

Luego, el director ejecutivo del circuito europeo, Guy Kinnings, manifestó el mes pasado que cualquiera que se inscribiera en LIV 2.0 no debía solicitar la membresía en el circuito europeo, lo que puso a los jugadores europeos en riesgo de quedarse sin participación en la Copa Ryder.

“Pero también tenemos que proteger al circuito frente a una entidad que gastó, según se nos dice, más de 7.000 millones de dólares, y uno de cuyos objetivos era ‘destruir el DP World Tour’”, dijo Kinnings al periódico The Scotsman a principios de esta semana.

Pero el mayor revés fue en abril, dos semanas después del Masters y dos meses después del inicio de la guerra de Irán. El PIF cambió su estrategia de inversión y dijo que ya no pagaría por LIV Golf después de la temporada 2026.

LIV estuvo dirigida originalmente por Greg Norman, quien intentó sin éxito iniciar un circuito mundial en 1994, solo para que Arnold Palmer y la PGA lo frenaran.

Norman tenía dinero saudí a su disposición y promovió LIV como “Golf, pero más ruidoso”, con su música a todo volumen, salidas simultáneas a 54 hoyos y bolsas de premios de 25 millones de dólares —individuales y por equipos— en cada evento.

Pero no tuvo acuerdo de transmisión el primer año, lo que significó que tuvo que cubrir los costos de producción. Para las emisiones en Estados Unidos, consiguió a CW Network en 2023 y, con el tiempo, logró que Fox Sports se sumara en 2025.

Brooks Koepka se adelantó a la bancarrota de LIV

Se adelantó al desenlace fatal. El estadounidense Brooks Koepka salió de su acuerdo con LIV cuando le quedaba un año. (Foto especial)

El año comenzó con Brooks Koepka saliendo de su acuerdo con LIV cuando le quedaba un año, y la PGA creó un camino —con sanciones económicas— para regresar. Patrick Reed optó por no extender su acuerdo y ahora está en condiciones de volver a la PGA el próximo año gracias a su desempeño en Europa.

Rahm había dicho el martes que estaría dispuesto a pagar el mismo precio que Koepka, aunque era poco probable que se ofreciera ese mismo acuerdo.

El proyecto LIV 2.0 no fue atractivo a nuevos patrocinadores

LIV 2.0 impulsaba la participación accionaria de los jugadores y premios en dinero que superaban más de la mitad de las bolsas de 20 millones de dólares para individuales cuando comenzó en 2022.

El evento final de LIV fue en agosto en Indianápolis, ganado por Michael La Sasso. No logró superar la segunda etapa de la escuela de clasificación (Q-school) del circuito europeo la semana pasada.