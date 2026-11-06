Álvaro Ortiz remonta en Los Cabos

2026 WWT Championship Round 2 El mexicano Álvaro Ortiz se repuso en viernes de un inicio poco prometedor en el segundo torneo del PGA Tour al que fue invitado. (Darren Carroll/Darren Carroll)

Con un segundo recorrido más relajado que el primero y que terminó con un score de 66 golpes (-6), el mexicano Álvaro Ortiz podrá jugar todo el fin de semana en el World Wide Technology Championship, torneo del PGA Tour que se juega en Los Cabos, Baja California Sur.

Ortiz no tuvo el mejor inicio el jueves cuando firmó ronda de -3 golpes, pero este viernes sumó una tarjeta de -6 libre de bogeys, en la que incluyó un eagle para estar peleando un sitio en el Top 15.

El mexicano se inspiró por la mañana

El golfista de 30 años y quien la próxima temporada tendrá membresía en el PGA Tour, sacó provecho de jugar en uno de los grupos de la mañana, contrario al jueves, y así con la mente fresca comenzó su ronda en el Cardonal at Diamante por el hoyo 10.

La alegría del tapatío empezó pronto cuando embocó dos birdies seguidos en sus dos primeros hoyos, sus familiares cercanos y unos amigos que le acompañaban lo celebraron. Después vendrían dos hoyos en los que sacó el par de campo y en el 14 se apuntó un eagle.

Al final de esa primera parte, Ortiz embocó dos birdies. Para la segunda parte estuvo cerca de sumar por lo menos tres birdies más, pero la pelota solo quedó muy cerca del hoyo. Nada que lamentar, Álvaro se dijo satisfecho, aunque aceptó que habrá que mejorar unos aspectos para la ronda del sábado.

Contento porque jugará todo el fin de semana

“Lo hice muy bien y estoy contento de poder estar para el fin de semana. Tendré que afinar un par de cosas y más que nada seguir disfrutando del juego”, así resumió el tapatío su ronda del viernes.

Contrario al pasado fin de semana cuando Ortiz jugó en el Vidanta World Mexico Open, el mexicano estuvo entre los primeros sitios las dos primeras rondas y descendió posiciones en sábado y no le alcanzó para recuperarse el domingo y concluyó en el T34. Esta vez inició con score poco prometedor, pero este viernes recuperó confianza.

“No me sentí tan fino como el pasado fin de semana, pero confío en lo que estoy haciendo”, agregó, que sus resultados son reflejo de años de trabajo, que incluyen cuatro años en el Korn Ferry Tour, entre lo más reciente.

Alejandro Madariaga no pasa el corte

Al igual que el pasado fin de semana en Vidanta Vallarta, esta vez Ortiz volvió a ser el único mexicano que pasó el corte del torneo. Alejandro Madariaga quien jugaba por segunda vez el evento no le alcanzó para llegar al fin de semana.

El corte estaba planeado a -5 golpes, después de que Ben James con ronda de 64 (-8) trepara al liderato en solitario con acumulado de -15 golpes. A un golpe de distancia lo secundaba el también estadounidense Peter Malnati, quien también firmó ronda de 64 golpes.

El World Wide Technology Championship es el sexto torneo de la FedExCup Fall en que participan algunos de los 120 mejores del mundo.