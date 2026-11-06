¿Dónde ver Pachuca Femenil vs Puebla? Horario y transmisión en vivo del partido de la Liga MX Femenil

Pachuca vs Puebla Femenil. Las Tuzas reciben a La Franja en la última jornada del Apertura 2026, con la obligación de conseguir una victoria para asegurar su clasificación a la Liguilla. (X)

El Pachuca Femenil recibirá al Puebla este viernes 6 de noviembre en el Estadio Hidalgo, en un encuentro correspondiente a la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil, que marcará el cierre de la fase regular para ambos equipos.

Las Tuzas llegan al compromiso con la obligación de conseguir los tres puntos para asegurar su participación en la Liguilla, después de una temporada en la que han tenido dificultades para mantenerse entre los primeros lugares de su grupo.

¿A qué hora juega Pachuca Femenil vs Puebla en la Liga MX Femenil?

El enfrentamiento entre Pachuca y Puebla se disputará durante la tarde de este viernes, como parte de la última jornada de la fase regular del Apertura 2026.

Partido: Pachuca Femenil vs Puebla Femenil.

Pachuca Femenil vs Puebla Femenil. Fecha: viernes 6 de noviembre de 2026.

viernes 6 de noviembre de 2026. Horario: 17:00 horas, tiempo del centro de México.

17:00 horas, tiempo del centro de México. Estadio: Hidalgo, Pachuca, Hidalgo.

Hidalgo, Pachuca, Hidalgo. Jornada: 14.

14. Torneo: Apertura 2026 de la Liga MX Femenil.

¿Dónde ver Pachuca Femenil vs Puebla en vivo? Canal y transmisión

Los aficionados podrán seguir el partido entre Pachuca y Puebla mediante las plataformas que cuentan con los derechos de transmisión de los encuentros como local del conjunto hidalguense.

Tubi: transmisión del encuentro mediante su plataforma digital.

transmisión del encuentro mediante su plataforma digital. FOX One: señal disponible mediante suscripción.

¿Qué necesita Pachuca Femenil para clasificar a la Liguilla?

Pachuca llega a la última jornada con 16 puntos y una diferencia de goles de +8, ubicado en el quinto lugar del Grupo 2. De acuerdo con la previa oficial del club, una victoria frente a Puebla le permitirá asegurar su clasificación a la Liguilla, sin depender del resultado entre Pumas y Atlético de San Luis, sus rivales directos en la lucha por los boletos restantes.

En caso de conseguir los tres puntos, las Tuzas llegarían a 19 unidades y mejorarían sus posibilidades de mantenerse entre los cuatro primeros equipos de su sector. El conjunto hidalguense también cuenta con antecedentes favorables frente a Puebla, especialmente cuando juega en el Estadio Hidalgo.

En los nueve enfrentamientos que ambas instituciones han disputado en territorio hidalguense, Pachuca registra:

Victorias: 8.

8. Empates: 1.

1. Derrotas: 0.

0. Goles a favor: 25.

25. Goles en contra: 4.

Además, las Tuzas han conseguido 13 victorias en los 17 enfrentamientos que han disputado contra Puebla en la historia de la Liga MX Femenil. El antecedente más reciente se registró durante el Clausura 2026, cuando Pachuca goleó 7-0 a La Franja, con tres anotaciones de Charlyn Corral, dos de Nina Nicosia, una de Natalia Mauleón y un autogol de Sheila Vivanco.

Corral también destaca como la máxima goleadora histórica del enfrentamiento, con diez tantos frente al conjunto poblano. Por su parte, Puebla buscará cerrar el torneo con un resultado positivo después de una campaña complicada, en la que suma cuatro unidades y una diferencia de goles de -28.