¿México vs Estados Unidos en WWE?: el anuncio de Rey Mysterio para el evento Survivor Series

Rey Mysterio anunció una lucha clásica de Survivor Series entre México y Estados Unidos. El legendario luchador confirmó un enfrentamiento de cinco contra cinco entre representantes de México y Estados Unidos para Survivor Series 2026. (Redes Sociales)

La rivalidad entre México y Estados Unidos llegará a la WWE después de que Rey Mysterio anunciara un enfrentamiento entre representantes de ambos países para Survivor Series 2026, uno de los eventos más importantes del calendario de la empresa estadounidense de lucha libre. El integrante del Salón de la Fama confirmó que la compañía prepara una lucha tradicional de eliminación de cinco contra cinco, en la que un equipo mexicano se enfrentará a un conjunto estadounidense.

El anuncio se realizó durante una entrevista en el podcast What’s Your Story?, conducido por Stephanie McMahon, donde Mysterio explicó que había conversado con los gerentes generales de Raw y SmackDown, Adam Pearce y Nick Aldis, respectivamente, para organizar el enfrentamiento. La lucha se celebrará el sábado 28 de noviembre en el Daikin Park de Houston, Texas, como parte de la edición número 40 de Survivor Series.

Rey Mysterio anuncia México vs Estados Unidos para Survivor Series 2026

Durante su participación en el programa de Stephanie McMahon, Rey Mysterio adelantó que Survivor Series contará con un enfrentamiento internacional que recuperará uno de los formatos tradicionales de la compañía.

Houston, are you ready?! 😏 @reymysterio just broke some HUGE news regarding #SurvivorSeries! 😱 🎟️: https://t.co/WScvZHlKQv https://t.co/X22GsPFK1H — WWE (@WWE) November 6, 2026

El luchador de origen mexicano, quien actualmente desempeña el papel de gerente general de Lucha Libre AAA, explicó que la idea surgió después de conversar con Adam Pearce y Nick Aldis. De acuerdo con sus declaraciones, el objetivo es organizar un combate clásico de Survivor Series, integrado por cinco representantes de Estados Unidos y cinco de México.

La noticia representa un cambio importante para el evento, que durante los últimos años había concentrado gran parte de su programación en las luchas WarGames. El formato tradicional consiste en enfrentar a dos equipos de cinco integrantes, cuyos participantes pueden ser eliminados mediante cuenta de tres, rendición, descalificación o conteo fuera del cuadrilátero.

El combate continúa hasta que todos los integrantes de uno de los equipos hayan sido eliminados, por lo que es posible que varios luchadores sobrevivan y consigan la victoria para su conjunto. Esta modalidad fue uno de los principales atractivos de Survivor Series desde su creación en 1987, aunque perdió protagonismo después de que WWE incorporara las luchas WarGames como elemento central del evento en 2022.

Su regreso también coincide con la expansión de la relación entre WWE y Lucha Libre AAA, empresa mexicana adquirida por la compañía estadounidense en 2025.

¿Quiénes podrían representar a México contra Estados Unidos en WWE?

Una de las principales incógnitas del anuncio es la identidad de los luchadores que representarán a México y Estados Unidos. Hasta el 6 de noviembre, WWE no ha presentado una alineación oficial para ninguno de los equipos, por lo que cualquier nombre mencionado permanece en el terreno de las posibilidades.

Entre los luchadores mexicanos que podrían ser considerados para el enfrentamiento destacan:

Penta: uno de los principales exponentes mexicanos de la lucha libre internacional, reconocido por su trayectoria en AAA, AEW y WWE.

uno de los principales exponentes mexicanos de la lucha libre internacional, reconocido por su trayectoria en AAA, AEW y WWE. Rey Fénix: luchador mexicano caracterizado por su estilo aéreo y experiencia en competencias internacionales.

luchador mexicano caracterizado por su estilo aéreo y experiencia en competencias internacionales. Dragon Lee: integrante del elenco de WWE que ha desarrollado una trayectoria en México, Japón y Estados Unidos.

integrante del elenco de WWE que ha desarrollado una trayectoria en México, Japón y Estados Unidos. Rey Mysterio: integrante del Salón de la Fama y uno de los principales representantes históricos de la lucha libre mexicana en WWE.

Aunque Mysterio fue quien anunció el combate, su presencia dentro del equipo mexicano todavía no está confirmada. Durante la entrevista, Stephanie McMahon le preguntó directamente si participaría en la lucha, pero el enmascarado evitó responder y explicó que los planes todavía se encuentran en desarrollo.

Además, la relación entre WWE y AAA abre la posibilidad de incorporar talento de ambas empresas, aunque no existe confirmación sobre la participación de luchadores específicos de la promoción mexicana. En cuanto al equipo estadounidense, tampoco se han anunciado sus integrantes ni quién podría desempeñarse como capitán.

Se espera que WWE revele los nombres de los participantes durante las próximas emisiones de Raw, SmackDown o mediante sus plataformas oficiales.

¿Cuándo y dónde será Survivor Series 2026 de WWE?

Survivor Series: WarGames 2026 se celebrará el sábado 28 de noviembre en el Daikin Park de Houston, Texas, recinto que habitualmente funciona como sede de los Astros de Houston de las Grandes Ligas.

Los datos confirmados del evento son los siguientes:

Evento: WWE Survivor Series: WarGames 2026.

WWE Survivor Series: WarGames 2026. Fecha: sábado 28 de noviembre de 2026.

sábado 28 de noviembre de 2026. Sede: Daikin Park.

Daikin Park. Ciudad: Houston, Texas, Estados Unidos.

Houston, Texas, Estados Unidos. Lucha anunciada: México vs Estados Unidos.

México vs Estados Unidos. Modalidad: combate tradicional de eliminación de cinco contra cinco.

combate tradicional de eliminación de cinco contra cinco. Participantes: pendientes de confirmación.

pendientes de confirmación. Participación de Rey Mysterio: todavía no confirmada.

El enfrentamiento entre México y Estados Unidos será independiente de las luchas WarGames, que se desarrollan dentro de una estructura metálica que rodea dos cuadriláteros. La edición de 2026 también marcará el aniversario número 40 de Survivor Series, considerado uno de los eventos históricos más importantes de WWE junto con WrestleMania, Royal Rumble y SummerSlam.