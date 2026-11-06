DeChambeau recibe oferta de membresía en el DP World Tour para 2027

Oportunidad de oro. Bryson DeChambeau tiene poco más de una semana para decidir aceptar la oferta en puerta. (Foto especial)

Tras el cierre de LIV Golf ha trascendido que el estadounidense Bryson DeChambeau ha recibido una oferta de membresía para jugar la temporada completa en el DP World Tour, según informa ‘The Telegraph’.

Dicha oportunidad le abriría al ganador de dos Majors una vía para volver a competir con regularidad en un circuito tradicional. Sin embargo, el golfista de 33 años no ha confirmado si piensa aceptarla.

El estadounidense debe presentar su solicitud de membresía al DP World Tour antes del 14 de noviembre si quiere aceptar la oferta. La decisión también podría influir en sus posibilidades de regresar al PGA Tour.

DeChambeau cumple los requisitos para la exención de Categoría 1 gracias a su victoria en el US Open de 2024 en Pinehurst. Esta categoría incluye a los ganadores de Majors y a los campeones de la ‘Race to Dubái’ de los últimos siete años.

Terminar entre los diez primeros de la lista de ganancias de la ‘Race to Dubái’ en 2027 podría ayudarlo a recuperar su tarjeta del PGA Tour para 2028, siempre que cumpla los requisitos de elegibilidad.

Por ahora el futuro de DeChambeau sigue sin definirse mientras evalúa las opciones que tiene tras el colapso de LIV Golf.