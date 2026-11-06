Chivas vs América Femenil: horario, cómo y dónde ver la Liga MX Femenil en vivo

Chivas vs América Femenil Alicia Cervantes se perfila como titular para el Clásico Nacional en Liga MX Femenil (Crónica Digital y foto de Alicia Cervantes Mexsport)

Chivas y América Femenil juegan hoy una edición más del Clásico Nacional en el marco de la jornada 14 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX Femenil en el Estadio Akron. A continuación, te contamos todos los detalles del partido: horario y dónde ver en vivo el juego del Club Deportivo Guadalajara.

Club América ocupa la cima del Grupo B con 34 puntos, mientras que Chivas aparece en el segundo puesto con 30 unidades en la última fecha del futbol femenil mexicano.

¿A qué hora juegan Chivas vs. América Femenil hoy?

El partido comenzará a las 19:06 horas, tiempo del centro de México, y tendrá como escenario el Estadio AKRON, ubicado en Zapopan, Jalisco.

Transmisión en vivo, ¿en qué canal pasan el partido Chivas vs. América Femenil?

Los aficionados que quieran seguir el Clásico Nacional Femenil tendrán diferentes alternativas para disfrutar el encuentro en México. La transmisión televisiva estará disponible a través de FOX, mientras que quienes prefieran las plataformas digitales podrán encontrar el partido en Amazon Prime Video, FOX One y Tubi.

Previa y pronóstico Chivas vs. América Femenil: partido de la jornada 14 de la Liga MX Femenil

El conjunto dirigido por Antonio Contreras atraviesa una de sus mejores etapas del certamen. Las rojiblancas suman seis triunfos consecutivos en la segunda mitad del Apertura 2026.

Las dirigidas por Ángel Villacampa acumulan 11 victorias, un empate y una derrota, registros que les han permitido alcanzar los 34 puntos y establecerse como líderes del Grupo B.

Las Águilas contabilizan 60 goles a favor y están a solo cinco de igualar su récord institucional de 65 anotaciones en una fase regular, conseguido durante el Apertura 2023. Además sólo han recibido 12 anotaciones en contra.

Otro de los grandes focos estará sobre Geyse Ferreira. La delantera brasileña registra 21 anotaciones y tiene al alcance una de las marcas individuales más importantes de la Liga MX Femenil. Con un gol igualaría los 22 tantos históricos de Charlyn Corral, mientras que un doblete le permitiría establecer un nuevo récord.

En cuanto al pronóstico, América llega con una ligera ventaja estadística por su posición en la clasificación, su balance de resultados y sus 60 goles marcados. Sin embargo, la racha de seis triunfos de Chivas, la localía y la victoria conseguida en el enfrentamiento más reciente equilibran considerablemente el panorama. Se perfila un empate en el Estadio Akron.

Alineaciones probables Chivas vs. América Femenil

Para este compromiso, Antonio Contreras tendría como apuesta una estructura encabezada por Blanca Félix en la portería, acompañada por una línea defensiva integrada por Natalia Colín, Cristina Ferral y Samantha López.

En el mediocampo aparecerían Damaris Godínez, Eva González, Natalia Mauleón y Natalia Villarreal, mientras que Mayra Pelayo, Denise Castro y Alicia Cervantes serían las encargadas de asumir las responsabilidades ofensivas.

Por el lado americanista, Ángel Villacampa tendría contemplada una formación con Itzel Velasco bajo los tres postes, Isadora Haas, Kimberly Rodríguez y Mariela Ramos en defensa, además de Gabriela García, Irene Guerrero, Nancy Antonio, Angelique Saldívar y Jana Gutiérrez en el mediocampo. La dupla ofensiva estaría integrada por Priscila Da Silva y Geyse Da Silva.