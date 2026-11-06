Atlético San Luis vs Juárez: Horario, canal, cómo y dónde ver la Liga MX (Gabriela Pérez Montiel/Gabriela Pérez Montiel)

Arranca la penúltima semana de la temporada regular de la Liga MX Apertura 2026. En esta Jornada 16, Atlético de San Luis recibirá en casa a Juárez, este viernes 6 de noviembre.

Aquí te explicamos los detalles previo al encuentro de esta noche.

Horario, canales, cómo y dónde ver el partido Atlético San Luis vs. Juárez

El encuentro de la Jornada 16 de la Liga MX se jugará este viernes 6 de noviembre a las 19:00 horas en el Estadio Libertad Financiera, casa de los Potosinos. Estará disponible en:

Televisión por cable: ESPN .

. Plataforma de streaming: ViX y FOX One.

La plataforma de ViX mantiene un costo mensual de $149 pesos, y FOX One tiene un precio aproximado de $175 a $225 pesos al mes, dependiendo del plan de contratación. Ambos pueden adquirirse en su página o aplicación oficial.

¿Cómo llegan ambos equipos al partido?

Los Tuneros llegan de una derrota ante el Atlas en la jornada anterior; se posiciona como el equipo número 13 en la tabla de posiciones con 5 victorias, 4 empates y 6 derrotas, que le otorgan 19 puntos, a la par de los Tuzos de Pachuca.

El mediocampista español Rafa Llorente, encabeza las estadísticas de goleo del club con 4 anotaciones y una asistencia en los 15 partidos jugados.

Por otro lado, FC Juárez ganó su enfrentamiento anterior contra los Gallos Blancos de Querétaro; no obstante, se encuentra en último lugar de la liga con 2 victorias, 2 empates, 11 derrotas y 8 puntos totales.

Óscar Estupiñán, atacante colombiano del equipo, se mantiene como su máximo goleador con 7 tiros al arco en 15 partidos como titular.

Actualmente, FC Juárez se encuentra matemáticamente eliminado de la Liguilla del torneo, mientras que el Atlético de San Luis aún se encuentra en posibilidad de llegar a la fase final, sin embargo, su clasificación depende de sus últimos dos partidos y los resultados de otros clubes.

Posible alineación del partido

Para el encuentro Atlético San Luis vs. FC Juárez, esta podría ser la alineación de ambos equipos:

Los Rojiblancos:

Portería

Gibrán Lajud

Defensa

Robson Bambu

Aldo Cruz

Eduardo Águila

Mediocampo

Benjamín Galdames

Anderson Duarte

Sébastien Salles-Lamonge

Óscar Macías

Delantera

Rafa Llorentte

Felipe Mora

David Rogríguez

Los Verdinegros:

Portería

Sebastián Jurado

Defensa

Rodrigo Dourado

Daniel Piña

Gilberto Sepúlveda

Mediocampo

Eder López

Francisco Nevárez

Leonardo Silva

Guilherme Castilho

Denzell García

Delantera

Óscar Estupiñán

Madson de Souza Silva

Marcador del último partido entre San Luis y Juárez

La última vez que se enfrentaron ambos clubes, fue en la fase regular del Clausura 2026 en la Jornada 17 de la Liga MX en el Estadio Olímpico Benito Juárez. El partido terminó con la victoria de Juárez 2-1, con el doblete de Edson Ayón, mientras que los Potosinos solo concretaron un gol con Joao Pedro.

En el torneo anterior, ambos terminaron fuera de la Liguilla, Juárez terminó en el puesto 12 y Atlético de San Luis en el lugar 14.