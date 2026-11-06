Rory McIlroy empieza a acelerar rumbo al trofeo ‘Race to Dubái”

Abu Dhabi Aldar Championship. Rory McIlroy firmó una tarjeta de 63 (-9) en la segunda ronda del penúltimo torneo de playoffs del tour europeo. (Foto especial)

El norirlandés Rory McIlroy firmó un score de 63 golpes (-9), el más bajo en la segunda ronda en el Abu Dhabi Aldar Championship, con lo que se recuperó de manera considerable de un primer mal día en Yas Links. Ahora, el número dos del mundo, está a solo un impacto de distancia del trío de punteros: Jon Rahm, Tyrrell Hatton y Francesco Laporta.

Rahm, Hatton y Laporta suman -12 golpes a la mitad de la competencia, mientras McIlroy recupera toda la confianza para dar un paso más hacia la corona de la ‘Race to Dubái” a definir el próximo fin de semana.

McIlroy recibió una penalización de dos golpes el jueves después de su primera ronda, cuando los oficiales determinaron que posicionó mejor la pelota para el contacto en un hoyo en el que hizo doble bogey. Ese día firmó una ronda de 70(-2) para quedar a ocho golpes del líder Laporta.

“Antes de irme del campo, lo acepté. No me quedé dándole vueltas. Preferiría estar dos golpes peor a que me llamen tramposo. Al menos hoy salí con la conciencia tranquila y simplemente salir a jugar”, comentó McIlroy tras su segundo recorrido en el torneo del DP World Tour.

El norirlandés comenzó la segunda ronda con bogey, pero hizo cuatro birdies en los siguientes ocho hoyos antes de encadenar cuatro birdies consecutivos a partir del hoyo 10. El segundo bogey de McIlroy sucedió en el 14, después siguieron tres birdies en los últimos cuatro hoyos.

“Volví a hacer todo bien. Saqué bien. Golpeé bien y vi entrar algunos putts más, que es algo que no he estado viendo en los últimos dos meses”, dijo Rory, quien comparte el segundo sitio con los ingleses Matthew Jordan y Sam Bairstow, así como el polaco Adrian Meronk, reciente ganador del Alfred Dunhill Links Championship.

Tyrrel Hatton hizo ocho birdies en su vuelta de 65, pero falló un putt para par en el 16. Eso le bastó para meterse entre los punteros. “Es agradable volver a encadenar un par de buenos resultados”, expresó.

Francesco Laporta, líder solitario el jueves sumó a su ronda de 62 una de 70, mientras Jon Rahm se apuntó una de 67 para meterse en el grupo de líderes junto a Hatton y Laporta con un acumulado de -12 golpes.

“He jugado bastante bien”, comentó. “Lo único que cambiaría serían un par de malos golpes desde el tee; por lo demás, me he sentido bastante cómodo”, dijo Rahm.

El líder Eugenio López Chacarra parece quedarse

Eugenio López Chacarra, líder de puntos en la ‘Race to Dubái’ no de pudo reponer de un mal arranque y con ronda de 71 golpes suma -3 en el acumulado y comparte el puesto 38 del tablero. El estadounidense Patrick Reed tampoco mejoró y con una ronda de 71 y acumulado de +1 empara al sitio 57.

A la mitad del penúltimo torneo de la temporada 2026 en la lucha por el título de la ‘Race to Dubái’, que corona cada año al jugador número 1 del circuito europeo, parece que se reduce a McIlroy.

El norirlandés busca un quinto título consecutivo para igualar en la lista histórica con ocho a Colin Montgomerie, quien ganó el premio cuando se llamaba la Orden del Mérito.