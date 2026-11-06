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Los Potros de Hierro reciben a Santos Laguna en la Jornada 16 del Apertura 2026. Los Guerreros buscan mantenerse en zona de clasificación, mientras que Atlante intentará cerrar el torneo con un triunfo ante su afición.

¿Dónde ver Atlante vs Santos hoy? horario, canal y transmisión de la Liga MX

Por Daniel Carranza
Atlante vs Santos. Atlante vs Santos Laguna se juega este viernes 6 de noviembre a las 21:00 horas. (Cuartoscuro)

El Atlante recibirá a Santos Laguna este viernes 6 de noviembre en el Estadio Banorte de la Ciudad de México, en un encuentro correspondiente a la Jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX.

Los Potros de Hierro llegan al compromiso después de caer 4-2 frente a Guadalajara, resultado que terminó con sus posibilidades matemáticas de avanzar a la Liguilla. Sin embargo, buscarán aprovechar su condición de locales para sumar puntos y mejorar su posición en la clasificación general.

Por su parte, Santos Laguna atraviesa un mejor momento. Los Guerreros derrotaron 1-0 a Necaxa en su compromiso anterior y alcanzaron los 22 puntos, suficientes para colocarse en el octavo lugar de la tabla.

El enfrentamiento comenzará a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, y contará con transmisión por ESPN y Disney+ Premium.

¿A qué hora y dónde ver el Atlante vs Santos Laguna hoy?

El encuentro entre Atlante y Santos Laguna cerrará la actividad del viernes en la Jornada 16 del Apertura 2026.

Los detalles del partido son los siguientes:

  • Partido: Atlante vs Santos Laguna.
  • Fecha: viernes 6 de noviembre de 2026.
  • Horario: 21:00 horas, tiempo del centro de México.
  • Estadio: Banorte, Ciudad de México.
  • Jornada: 16.
  • Torneo: Apertura 2026 de la Liga MX.
  • Transmisión:
    • ESPN: transmisión por televisión de paga.
    • Disney+ Premium: transmisión por streaming.

¿Cómo llegan Atlante y Santos a la Jornada 16 de la Liga MX?

Atlante atraviesa una temporada complicada desde su regreso a la Primera División. Después de 15 encuentros, el conjunto azulgrana acumula 14 puntos, producto de tres victorias, cinco empates y siete derrotas. Los Potros de Hierro ocupan el decimosexto lugar de la clasificación y llegan después de perder 4-2 contra Chivas en la jornada anterior.

Con dos partidos pendientes en la fase regular, el equipo capitalino buscará mejorar sus números y cerrar el campeonato con resultados positivos. Santos Laguna, en cambio, llega con mayores aspiraciones. El conjunto de la Comarca Lagunera suma 22 unidades y ocupa la octava posición.

Los Guerreros registran siete victorias, un empate y siete derrotas, además de 21 goles anotados y 20 recibidos. Su triunfo más reciente fue frente a Necaxa, al que derrotaron 1-0 gracias a un autogol de Matías Espíndola.

La diferencia de ocho puntos entre ambos equipos refleja sus distintas situaciones en el campeonato: mientras Atlante quedó fuera de la pelea por la clasificación, Santos busca conservar un lugar en la Liguilla.

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