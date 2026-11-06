¿Dónde ver Atlante vs Santos hoy? horario, canal y transmisión de la Liga MX

Atlante vs Santos. Atlante vs Santos Laguna se juega este viernes 6 de noviembre a las 21:00 horas. (Cuartoscuro)

El Atlante recibirá a Santos Laguna este viernes 6 de noviembre en el Estadio Banorte de la Ciudad de México, en un encuentro correspondiente a la Jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX.

Los Potros de Hierro llegan al compromiso después de caer 4-2 frente a Guadalajara, resultado que terminó con sus posibilidades matemáticas de avanzar a la Liguilla. Sin embargo, buscarán aprovechar su condición de locales para sumar puntos y mejorar su posición en la clasificación general.

Por su parte, Santos Laguna atraviesa un mejor momento. Los Guerreros derrotaron 1-0 a Necaxa en su compromiso anterior y alcanzaron los 22 puntos, suficientes para colocarse en el octavo lugar de la tabla.

El enfrentamiento comenzará a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, y contará con transmisión por ESPN y Disney+ Premium.

¿A qué hora y dónde ver el Atlante vs Santos Laguna hoy?

El encuentro entre Atlante y Santos Laguna cerrará la actividad del viernes en la Jornada 16 del Apertura 2026.

Los detalles del partido son los siguientes:

Partido: Atlante vs Santos Laguna.

Atlante vs Santos Laguna. Fecha: viernes 6 de noviembre de 2026.

viernes 6 de noviembre de 2026. Horario: 21:00 horas, tiempo del centro de México.

21:00 horas, tiempo del centro de México. Estadio: Banorte, Ciudad de México.

Banorte, Ciudad de México. Jornada: 16.

16. Torneo: Apertura 2026 de la Liga MX.

Apertura 2026 de la Liga MX. Transmisión:

ESPN: transmisión por televisión de paga.

transmisión por televisión de paga.

Disney+ Premium: transmisión por streaming.

¿Cómo llegan Atlante y Santos a la Jornada 16 de la Liga MX?

Atlante atraviesa una temporada complicada desde su regreso a la Primera División. Después de 15 encuentros, el conjunto azulgrana acumula 14 puntos, producto de tres victorias, cinco empates y siete derrotas. Los Potros de Hierro ocupan el decimosexto lugar de la clasificación y llegan después de perder 4-2 contra Chivas en la jornada anterior.

Con dos partidos pendientes en la fase regular, el equipo capitalino buscará mejorar sus números y cerrar el campeonato con resultados positivos. Santos Laguna, en cambio, llega con mayores aspiraciones. El conjunto de la Comarca Lagunera suma 22 unidades y ocupa la octava posición.

Los Guerreros registran siete victorias, un empate y siete derrotas, además de 21 goles anotados y 20 recibidos. Su triunfo más reciente fue frente a Necaxa, al que derrotaron 1-0 gracias a un autogol de Matías Espíndola.

La diferencia de ocho puntos entre ambos equipos refleja sus distintas situaciones en el campeonato: mientras Atlante quedó fuera de la pelea por la clasificación, Santos busca conservar un lugar en la Liguilla.