Necaxa vs Tijuana: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la Liga MX

Necaxa vs Tijuana Xolos visita a Los Rayos en el estadio Victoria de Aguascalientes (Crónica Digital)

Necaxa y Tijuana se medirán este viernes 6 de noviembre en un compromiso correspondiente a la jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX, donde los Rayos buscarán ofrecerle una última alegría a su afición, mientras que los Xolos necesitan sumar para conservar su lugar entre los equipos que aspiran a disputar la Liguilla.

El conjunto de Aguascalientes llega golpeado por una campaña irregular que lo mantiene en la parte baja de la tabla, mientras que que el equipo donde milita Gilberto Mora atraviesa una racha positiva y tienen ante sí una oportunidad importante para escalar en la tabla general del torneo de la primera división del futbol mexicano.

Previa y pronóstico Necaxa vs. Tijuana: partido de la jornada 16 de la Liga MX

El panorama de Necaxa ha sido complicado durante el Apertura 2026. El equipo dirigido por Juan Reynoso no consiguió encontrar la regularidad necesaria para competir por los primeros puestos y sus resultados terminaron por dejarlo sin posibilidades de alcanzar la Liguilla. Actualmente, los Rayos ocupan la posición 17 de la clasificación general, con apenas 10 puntos después de 15 jornadas disputadas.

En la otra cara de la moneda aparecen los Xolos de Sebastián Abreu. El conjunto fronterizo presume una campaña mucho más competitiva y se encuentra en la sexta posición, con 22 unidades, apenas un punto por debajo de Toluca, que ocupa el quinto escalón.

Desde 2016, Necaxa y Tijuana se han encontrado en 19 ocasiones dentro de la Liga MX. Los Rayos consiguieron ocho triunfos, los Xolos sumaron seis victorias y los cinco compromisos restantes terminaron en empate. Hoy se perfila un empate.

¿A qué hora juegan Necaxa vs. Tijuana hoy?

El balón comenzará a rodar a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Victoria de Aguascalientes.

Transmisión en vivo, ¿en qué canal pasan el partido Necaxa vs. Tijuana?

Los aficionados que quieran seguir el enfrentamiento entre Necaxa y Tijuana podrán hacerlo a través de las señales de FOX+ y FOX One.

Alineaciones probables Necaxa vs. Tijuana

Necaxa apostaría por Javier Orantes en la portería, acompañado de una línea defensiva integrada por Raúl Martínez, Kaiky Naves, Agustín Oliveros y Diego Ochoa.

En el mediocampo aparecerían Lorenzo Faravelli, Emilio Rodríguez y Danny Leyva, mientras que Owen González, Mauro Zaleta y Juan Valencia completarían el planteamiento ofensivo.

Por el lado de los fronterizos, Sebastián Abreu tendría como primera opción a Toño Rodríguez para defender el arco. La zona baja estaría conformada por Jesús Vega, Unai Bilbao, Jackson Poroso y Jesús Gómez.

En el sector de recuperación y creación participarían Rafael Fernández, Adonis Preciado e Iván Tona, mientras que Nacho Rivero, Gilberto Mora y Elías Manoel serían las alternativas para completar el frente ofensivo.