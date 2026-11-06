Liga MX: partidos, fechas y horarios de la jornada 16 | Apertura 2026

Se juega la penúltima fecha en la fase regular del torneo y llega uno de los partidos más esperados por toda la afición. Pumas y América disputan un nuevo ‘Clásico Capitalino’ con mucho en juego. Universidad Nacional necesita el triunfo sí o sí para meterse a zona de liguilla y seguir persiguiendo el objetivo. Por su parte, las ‘Águilas’ tienen a Chivas y Cruz Azul respirándoles en el cuello, por lo que necesitan los tres puntos para conservar el liderato general de la competencia.

Partidos, fechas y horarios de la Jornada 16 | Liga MX, Apertura 2026

Jornada 16 | Liga MX, Apertura 2026 Pumas y América disputarán el partido estelar de este fin de semana con el 'Clásico Capitalino' de este sábado 7 de noviembre.

Atlético de San Luis vs FC Juárez | viernes 6 de noviembre (19:00 horas)

La jornada arranca en San Luis Potosí. Los rojiblancos todavía tienen posibilidades matemáticas, pero necesitan obligadamente la victoria para acercarse a los ocho mejores de la clasificación general y jugarse todo en la última semana, Por su parte, los ‘Bravos’ llegan ya eliminados, pero tienen la posibilidad de salir del último lugar de la clasificación si logran una victoria que los haga superar en puntos a Necaxa.

Necaxa vs Tijuana | viernes 6 de noviembre (19:00 horas)

A la misma hora, los Rayos buscan dejar atrás su infame racha de partidos sin ganar. El cuadro hidrocálido suma ya 13 encuentros sin conocer la victoria, lo que los ha condenado a quedar fuera de liguilla una vez más. Por su parte, Xolos logró regresar al top-8 la semana pasada, pero no puede dejar ir puntos si no quiere comprometer sus posibilidades.

Atlante vs Santos Laguna | viernes 6 de noviembre (19:00 horas)

A pesar de haber estado trabajando, Atlante fracasó en su intento por entrar a la liguilla en lo que fue su regreso a primera división. Ahora, sólo quieren cerrar el semestre con un triunfo frente a su afición. Los ‘Guerreros han ganado siete de sus últimos ocho partidos luego de un mal inicio de temporada. El equipo del ‘color esperanza’ se aferra a las posibilidades de entrar a la liguilla y tener otro ‘año Avenger’ donde celebren el título.

Atlas vs Pachuca | sábado 7 de noviembre (17:00 horas)

Arrancando las acciones sabatinas, los rojinegros vuelven a casa. El equipo tapatío completa en este momento el top 4 de la clasificación general, pero necesita mejorar como local si quiere todavía aspirar al liderato en la última fecha. Tuzos necesita ganar los dos partidos que le quedan para poder llegar a los ocho mejores. Sin embargo, el cuadro hidalguense ha mostrado su mejor cara como visitante, sumando 13 de sus 19 puntos en esta condición.

Tigres vs Cruz Azul | sábado 7 de noviembre (19:00 horas)

Tras 23 torneos seguidos clasificando a liguilla, la racha de Tigres llega a su fin. Es la primera vez en más de una década que no veremos a los de la UANL en la disputa del campeonato, por lo que ahora solo quieren cerrar con una nota alta y buscar regresar el próximo año. Mientras tanto, los actuales campeones siguen siendo uno de los equipos a vencer. ‘La Máquina’ de Joel Huiqui está empatado en puntos con los líderes generales y quiere quedarse con el primer puesto esta semana.

Toluca vs Monterrey | sábado 7 de noviembre (19:00 horas)

Los Diablos llevan siete partidos seguidos sin ganar, de los cuales, seis de ellos han sido empates. El cuadro escarlata ha dejado ir muchos puntos y ahora su lugar en la liguilla podría correr peligro si siguen dejando escapar oportunidades. Su rival este fin de semana son los Rayados, quienes a pesar de su plantel no ha descifrado lo que Matías Almeyda busca de ellos, algo que el director técnico ha cuestionado públicamente en días recientes.

Pumas vs América | sábado 7 de noviembre (21:00 horas)

La que probablemente sea la rivalidad más intensa entre aficiones de la Liga MX tendrá un nuevo episodio en la cancha del Estadio Olímpico Universitario en un nuevo Clásico Capitalino. Pumas mantiene sus posibilidades de liguilla apenas con vida, por lo que cualquier resultado que no sea la victoria lo estaría dejando prácticamente fuera de cualquier posibilidad. En contra parte, América ha sido el mejor equipo del torneo hasta el momento, marchando en el primer lugar. Los azulcremas saben que es fundamental tener el los mejores lugares para disputar sus series de liguilla como locales durante el partido de vuelta y tener el criterio de desempate a su favor.

La última vez que estos dos equipos se enfrentaron nos regalaron un emocionante 3-3 en la cancha del Olímpico Universitario durante la fase de cuartos de final. Un penal fallado de Henry Martín en el tiempo de compensación dejó fuera a los azulcremas en lo que parecía que sería una remontada épica para los de Coapa.

Querétaro vs Puebla | domingo 8 de noviembre (18:00 horas)

Hace unas semanas ambos equipos ilusionaban a sus aficiones con volver a la liguilla. Sin embargo, la mala racha de ambos tiene a Querétaro fuera y a Puebla eliminado. Gallos Blancos ha perdido lo que los hizo competitivos en las primeras jornadas, mientras que ‘La Franja’ también dejó de mostrar cualidades importantes a lo largo del campeonato.

León vs Chivas | domingo 8 de noviembre (20:10 horas)

Todo cierra en la cancha del Nou Camp. Los esmeraldas han ido al alza en semanas recientes y están muy cerca de asegurar su lugar en la liguilla. No obstante, sus rivales son los actuales sublíderes del torneo. Guadalajara ha respondido a las expectativas que pusieron desde el torneo pasado y que no pudieron concluir luego de que perdieran múltiples jugadores por convocatoria a Selección Mexicana.