TreVeyon Henderson revela que tiene problemas neurológicos ¿Qué dijo el corredor de los Patriots sobre su estado de salud? (@trey.h.)

Este viernes, el corredor de los New England Patriots, TreVeyon Henderson, emitió un comunicado en el que anunció que recientemente fue hospitalizado por una “emergencia médica” y que actualmente está centrado en su recuperación y su “bienestar a largo plazo”.

Dicho comunicado tiene lugar después de que Henderson se perdiera la victoria contra Miami en la semana 8 debido a lo que el equipo de los Patriots denominara como una “enfermedad”, sin dar más detalles al respecto. Además, fue incluido en la parte de lesiones por enfermedad el pasado 29 de octubre, mientras que desde el 28 no ha ido a los entrenamientos.

¿Qué dijo el corredor de los Patriots sobre su estado de salud?

En un comunicado publicado este viernes por la mañana, TreVeyon Henderson informó que recientemente experimentó una inusual emergencia médica en la que se involucraron una serie de inexplicables síntomas neurológicos, por lo que tuvo que ser hospitalizado durante varios días.

Durante su hospitalización se vio sometido a una exhaustiva evaluación y pruebas médicas para determinar las causas de lo que lo han debilitado. No obstante, a pesar de que sus resultados fueron positivos y tranquilizadores, todavía se desconoce qué le provocó esa emergencia médica.

TreVeyon aseguró que seguirá trabajando con los especialistas y los fisioterapeutas para concentrarse en su recuperación. También informó que los síntomas han afectado su fuerza, coordinación y algunas de sus funciones físicas. Henderson declaró: “Mi salud y mi bienestar a largo plazo siguen siendo mis principales prioridades”.

Agradeció a su esposa que lo ha acompañado durante este proceso, a sus seres queridos, a sus compañeros, así como a la organización de los Patriots, a su agente y al cuerpo médico que lo han apoyado. Finalizó su comunicado pidiendo oraciones por su salud y privacidad para concentrarse en su recuperación.

¿Qué es lo que está pasando con TreVeyon Henderson en su segunda temporada?

Esta ha sido una complicada segunda temporada para TreVeyon Henderson en los Patriots, ya que desde la semana 1 no pudo participar en el partido contra Seattle debido a una lesión en el tobillo durante el campamento de entrenamiento.

Posteriormente, volvió a sufrir otra lesión de tobillo en la victoria de New England contra los Raiders el pasado 11 de octubre. A su vez, aunque se ha recuperado rápido de esas lesiones, le ha costado mantener el ritmo. Ahora, con las nuevas noticias sobre su estado de salud, se espera que esté ausente durante algún tiempo.