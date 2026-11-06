Saborío agranda su leyenda en Dakar; México celebra a su primer doble medallista juvenil en natación

PODIO. Gracias al nadador mexicano la bandera de nuestro país volvió a brillar en la piscina de Dakar.

La delegación mexicana continúa cosechando resultados memorables en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, y este viernes vivió uno de sus momentos más significativos gracias a la sobresaliente actuación de Daniel Saborío Grillo, quien obtuvo su segunda medalla de bronce en la justa y consolidó una actuación que ya puede considerarse histórica para la natación nacional.

El representante de Nuevo León y abanderado de la delegación tricolor se apoderó del tercer puesto en la final de los 200 metros libres, tras detener el cronómetro en 1:49.68 minutos dentro del Complexe Tour de l’Oeuf, escenario que ha sido testigo de su brillante desempeño en la capital senegalesa.

Una actuación para la historia

Saborío compartió el podio con el ruso Bogdan Toropkin, ganador de la prueba con tiempo de 1:47.78, y con el húngaro Olivér Pápai, quien se adjudicó la plata al registrar 1:48.43. Entre los ocho finalistas, el mexicano volvió a demostrar su capacidad competitiva en una de las disciplinas más exigentes de la natación internacional.

La medalla adquiere una dimensión especial porque representa su segunda presea en estos Juegos. Apenas unos días atrás, el neoleonés había inaugurado el medallero mexicano con otro bronce en los 400 metros libres, resultado que marcó el primer podio de México en la natación de esta edición olímpica juvenil.

México sigue sumando preseas

Con los dos metales obtenidos por Daniel Saborío, México alcanza ya cuatro medallas de bronce en Dakar 2026. A ellas se agregan las conquistadas por la nadadora Fernanda García en los 50 metros mariposa y por la selección nacional de beisbol 5, que también logró subir al podio.

A falta de varias jornadas de competencia, la actuación de Saborío ya se perfila como una de las más destacadas para el deporte mexicano en Dakar 2026. Su segundo bronce no solo fortalece la cosecha nacional, sino que lo confirma como uno de los grandes protagonistas de estos Juegos Olímpicos de la Juventud y como una de las jóvenes promesas más importantes de la natación mexicana.