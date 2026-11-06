Jornada 16 de la Liga MX: ¿Qué partidos van por TV Abierta? (Mireya Novo, Gabriela Pérez Montiel, Daniel Augusto Cuartoscuro)

Desde el viernes 6 hasta el domingo 8 de noviembre, se llevará a cabo la penúltima jornada de la temporada regular de la Liga MX Apertura 2026; siendo uno de los encuentros destacados, el Clásico Capitalino entre Pumas y América.

Aquí te decimos cuáles partidos estarán disponibles en TV abierta y dónde podrás encontrar el resto de los encuentros de la Jornada 16.

¿Qué partidos estarán disponibles en televisión abierta?

En la Jornada 16, solo tres de los nueve partidos estarán disponibles en televisión abierta:

Tigres vs. Cruz Azul estará disponible en el Canal 7. El partido se jugará el sábado 7 de noviembre a las 19:00 horas en el Estadio Universitarios. También será transmitido en la plataforma de FOX One y en el canal de televisión por cable FOX.

Toluca vs. Rayados estará disponible en el Canal 5. El partido se jugará el sábado 7 de noviembre a las 19:00 horas en el Estadio Nemesio Diez. También será transmitido en la plataforma de ViX y en el canal de televisión por cable TUDN.

Pumas vs. América estará disponible en el Canal 5. El partido se jugará el sábado 7 de noviembre a las 21:10 horas en el Estadio Olímpico Universitario. También será transmitido en la plataforma de ViX y en el canal de televisión por cable TUDN.

¿Dónde ver el resto de los partidos de la Jornada 16?

El resto de los partido de la penúltima jornada de torneo Apertura 2026 estarán disponibles en plataformas de streaming y canales de televisión por cable.

Necaxa vs. Xolos este viernes 6 de noviembre a las 19:00 horas en el Estadio Victoria, será transmitido en:

Plataforma: FOX One y FOX+.

Atlético de San Luis vs. Juárez este este viernes 6 de noviembre a las 19:00 horas en el Estadio Libertad Financiera, será transmitido en:

Televisión por cable: ESPN .

. Plataforma: ViX y Disney+.

Atlante vs. Santos este viernes 6 de noviembre a las 21:00 horas en el Estadio Banorte, será transmitido en:

Televisión por cable: ESPN .

. Plataforma: Disney+.

Atlas vs. Pachuca este sábado 7 de noviembre a las 17:00 horas en el Estadio Jalisco, será transmitido en:

Plataforma: ViX.

Querétaro vs. Puebla este domingo 8 de noviembre a las 18:00 horas en el Estadio La Corregidora, será transmitido en:

Televisión por cable: FOX .

. Plataforma: FOX One.

León vs. Chivas este viernes 6 de noviembre a las 21:10 horas en el Estadio León, será transmitido en: