Tabla general de la Liga MX al momento: Jornada 16 | Apertura 2026

Quedan sólo dos fechas completas para saber qué equipos estarán compitiendo en la liguilla de este torneo. Aunque algunos clubes ya aseguraron su participación en la recta final por el campeonato, se espera un final de fotografía con cuatro equipos todavía en la carrera por la cima. Tras sus últimos empates, América está en riesgo de perder el primer puesto, por lo que cualquier descuido podría bajarlo de la cima. Además, equipos como Monterrey, Pumas, Querétaro y Pachuca buscan meterse todavía de último momento.

Tabla general de la Liga MX al momento | Apertura 2026, Jornada 16

Tabla general al momento | Liga MX, Apertura 2026 América, Chivas y Cruz Azul tienen un triple empate previo a iniciar la jornada 16 este fin de semana.

En la cima de la clasificación general, América aparece una vez más en el primer puesto. Sin embargo, los azulcremas dejaron ir su ventaja y lo único que los tiene en el primer puesto es su diferencia de goles. Los azulcremas aparecen con 29 unidades, empatados con las Chivas y Cruz Azul, por lo que cualquier tropiezo o una goleada podrían cambiar el rumbo de estos clubes de cara a la jornada final del semestre. Debajo de ellos, aparece Atlas, que con 27 puntos completa la parte alta de la liguilla.

Posteriormente, tenemos a Toluca. Luego de un inicio brillante, los ‘Diablos’ se encuentran en un bache de múltiples semanas sin victoria, lo que los hizo bajar a la quinta posición con 24 unidades. Por debajo de ellos, aparece de nueva cuenta un triple empate en puntos con Tijuana, León y Santos Laguna igualados en 22. El margen de error es muy corto para ellos, y necesitan ganar para depender de sí mismos la próxima semana.

Fuera de la zona de clasificación, aparece Monterrey con 21 unidades. No obstante, los ‘Rayados’ tienen una ventaja y es que todavía no disputan su partido pendiente de la jornada 7 ante Querétaro, por lo que todavía dependen de sí mismos. Pumas y Gallos Blancos le siguen con las mismas 20 unidades. Universidad Nacional tiene que ganar sí o sí para poder acercase al top 8 de la clasificación general. Luego, tenemos a Pachuca y Atlético de San Luis, quienes todavía tienen posibilidades matemáticas , pero se encuentran al borde de la eliminación.

Finalmente, seis equipos llegan a este fin de semana sin opciones de llegar a la parte alta: Puebla, Tigres, Atlante, Necaxa y FC Juárez ya no tienen chance matemático de quedar entre los ocho mejores de la clasificación general, por lo que sólo buscan cerrar con algo de fuerza para ponerse a pensar en el 2027.