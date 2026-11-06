Valencia vs Real Madrid: análisis y pronóstico del partido que enfrenta a Javier Aguirre y Mourinho

Valencia vs Real Madrid. El técnico mexicano buscará dar la sorpresa en Mestalla ante un Real Madrid que suma siete victorias consecutivas.

El Valencia de Javier Aguirre recibirá al Real Madrid de José Mourinho este sábado 7 de noviembre, en un enfrentamiento correspondiente a la Jornada 12 de LaLiga que pondrá frente a frente a dos entrenadores experimentados y con estilos de juego característicos. El partido se disputará en el Estadio de Mestalla a las 14:00 horas, tiempo del centro de México, y tendrá implicaciones importantes para ambos conjuntos.

Mientras el equipo dirigido por el mexicano necesita sumar puntos para abandonar la zona de descenso, los Merengues buscarán extender su racha de siete victorias consecutivas y mantenerse cerca del Barcelona, líder de la clasificación.

Javier Aguirre vs José Mourinho: ¿cómo llegan Valencia y Real Madrid?

El Valencia atraviesa un complicado inicio de temporada. Después de 11 jornadas, el conjunto dirigido por Javier Aguirre ocupa el decimonoveno lugar de LaLiga con nueve puntos, producto de dos victorias, tres empates y seis derrotas.

Sin embargo, el equipo mostró señales de recuperación durante su último compromiso, cuando derrotó 1-0 al Elche con una anotación de Umar Sadiq. El triunfo permitió que Valencia cortara una racha de tres encuentros sin ganar y evitara perder terreno frente a sus rivales directos en la lucha por la permanencia.

Desde la llegada del técnico mexicano, el conjunto valencianista ha buscado fortalecer su estructura defensiva y reducir los espacios que sus adversarios encuentran entre líneas. Por su parte, Real Madrid llega en uno de sus mejores momentos de la temporada.

El equipo de José Mourinho ocupa el tercer puesto de la clasificación con 27 puntos, solamente tres por debajo del Barcelona y uno del Atlético de Madrid. Además, los blancos acumulan siete triunfos consecutivos entre La Liga y Champions League. Su victoria más reciente fue por 3-2 frente al AEK Atenas, encuentro en el que Federico Valverde marcó el gol decisivo durante los últimos minutos.

Los números previos al enfrentamiento son los siguientes:

Valencia: 19.º lugar, nueve puntos en 11 partidos.

19.º lugar, nueve puntos en 11 partidos. Real Madrid: 3.º lugar, 27 puntos en 11 partidos.

3.º lugar, 27 puntos en 11 partidos. Último resultado del Valencia: victoria 1-0 sobre Elche.

victoria 1-0 sobre Elche. Último resultado del Real Madrid: victoria 3-2 sobre AEK Atenas.

victoria 3-2 sobre AEK Atenas. Racha del Real Madrid: siete triunfos consecutivos en todas las competiciones.

siete triunfos consecutivos en todas las competiciones. Último enfrentamiento directo: Valencia 0-2 Real Madrid, en febrero de 2026.

El contraste entre ambos equipos es evidente, pero Mestalla representa un escenario en el que Valencia buscará reducir las diferencias mediante el orden defensivo y las transiciones ofensivas.

Valencia vs Real Madrid: alineaciones probables

Javier Aguirre podría modificar su sistema habitual para reforzar la defensa ante uno de los ataques más productivos del campeonato.

El mexicano ha trabajado con una línea de cinco defensores, mientras que Mourinho mantendría una formación 4-2-3-1 con Mbappé como principal referencia ofensiva.

Posible alineación del Valencia (5-3-2):

Portero: Stole Dimitrievski.

Stole Dimitrievski. Defensas: Pablo Maffeo, César Tárrega, Pepelu, Arnau Martínez y José Luis Gayà.

Pablo Maffeo, César Tárrega, Pepelu, Arnau Martínez y José Luis Gayà. Mediocampistas: Guido Rodríguez, Mayol y Javi Guerra.

Guido Rodríguez, Mayol y Javi Guerra. Delanteros: Arnaut Danjuma y Umar Sadiq.

Posible alineación del Real Madrid (4-2-3-1):

Portero: Thibaut Courtois.

Thibaut Courtois. Defensas: Federico Valverde, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen y Marc Cucurella.

Federico Valverde, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen y Marc Cucurella. Mediocampistas: Aurélien Tchouaméni y Bernardo Silva.

Aurélien Tchouaméni y Bernardo Silva. Mediapuntas: Arda Güler, Jude Bellingham y Yan Diomande.

Arda Güler, Jude Bellingham y Yan Diomande. Delantero: Kylian Mbappé.

Las alineaciones son estimaciones basadas en las últimas sesiones de entrenamiento y la disponibilidad de los futbolistas. Los once iniciales oficiales se conocerán aproximadamente una hora antes del partido.

Pronóstico Valencia vs Real Madrid: ¿quién es favorito para ganar?

El Real Madrid parte como favorito para conseguir la victoria debido a su mejor posición en LaLiga, su racha reciente y la diferencia de calidad individual entre ambos planteles.

De acuerdo con el modelo estadístico de Opta, las probabilidades para el encuentro son las siguientes:

Victoria del Real Madrid: 70.4%.

70.4%. Empate: 16.9%.

16.9%. Victoria del Valencia: 12.7%.

Los antecedentes también favorecen al Real Madrid, que ganó los dos enfrentamientos más recientes frente al Valencia, con marcadores de 4-0 y 2-0. No obstante, el conjunto valencianista podría complicar el encuentro si consigue mantener su portería sin goles durante la primera mitad y aprovechar las oportunidades de contragolpe.

El Real Madrid ha marcado al menos dos goles en ocho de sus primeros 11 partidos de LaLiga, mientras que Valencia ha mostrado dificultades para sostener resultados favorables durante los minutos finales.