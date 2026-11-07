Jon Rahm apunta a la victoria en el Abu Dhabi Aldar Championship

Abu Dhabi Aldar Championship. Jon Rahm se emociona al saber que podría a ganar de nuevo un torneo del DP World Tour. (Foto especial)

Jon Rahm saldrá como líder para el último recorrido del Abu Dhabi Aldar Championship en el Yas Links Golf Club, con un golpe de ventaja sobre Tyrrel Hatton y Francesco Laporta, y dos sobre Rory McIlroy, en el penúltimo torneo de los playoffs del DP World Tour.

El español firmó una tarjeta de 66 golpes (-6) en la tercera ronda del sábado y con suma de -18 golpes asumió el liderato en solitario.

McIlroy, que había compartido el liderato con Rahm, cometió bogey en el par 3 del hoyo 17 y cayó al cuarto puesto en una jornada de alta temperatura en Yas Links. El norirlandés firmó un score de 67 golpes que incluyó un doble bogey en el hoyo 10 y un bogey en el 17, por ocho birdies.

“Tengo una buena oportunidad (el domingo), que es todo lo que quiero. Voy a tener que salir y hacer una vuelta baja, algo en la franja media a baja de los 60 para lograrlo”, afirmó McIlroy, quien busca la victoria para recuperar el primer sitio en la ‘Race to Dubái’.

El número dos del mundo también reconoció que estaba “un poco arrepentido” por las ocasiones desaprovechadas en el transcurso de la jornada.

Jon Rahm, quien saltó al primer sitio de la clasificación con suma de 198 golpes (-18) dejando atrás a sus compañeros Tyrrell Hatton y Francesco Laporta, quienes entregaron ronda de 67 cada uno, saldrán el domingo con un golpe de diferencia.

“En general, ha sido un buen día”, comentó Rahm. “Solo los hoyos cuatro, cinco y seis se me escaparon un poco por un momento”. Sería increíble (ganar). Hasta ahora ha sido un buen año, pero volver a ganar en el DP World Tour sería algo especial”.

Para el de Barrika sumar un triunfo más a su palmarés en la Rolex Series y llegar a seis victorias también sería fantástico”, reconoció.

El australiano Adam Scott firmó una tarjeta de 66 golpes y con suma de -15 impactos está en el quinto sitio en solitario detrás de McIlroy.

Los resultados del sábado dejando a tres ganadores del Masters entre los cinco primeros de la clasificación, con Rahm (edición de 2023), McIlroy (2025, 2026) y Scott (2013).

De cara a la última ronda se proyecta que McIlroy suba al número 2 en la clasificación del Road to Dubai, por detrás del español Eugenio Chacarra, quien firmó un 67 (-5). Chacarra está empatado en el puesto 29 con un total de -8 golpes.

El norirlandés busca un quinto título consecutivo de la clasificación del circuito y el octavo de su carrera, lo que igualaría el récord de Colin Montgomerie.