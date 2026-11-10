¿A qué hora es el límite para intercambios en la NFL? Estas son los posibles trades de último minuto

Trades NFL Este lunes 10 de noviembre es la fecha límite de intercambios de jugadores en la NFL.

Después de concluir la semana 9 de la temporada regular, llega la fecha límite para realizar intercambios en la NFL. En este momento, los 32 gerentes generales trabajan para alcanzar acuerdos de último minuto. Algunos equipos buscan reforzarse para perseguir el sueño del Super Bowl, mientras que otros buscan vender y comenzar a trabajar en reconstruirse para los próximos años. ¿Tendremos alguna gran sorpresa este año que pueda cambiar el rumbo de la temporada?

¿A qué hora es el límite para hacer trades en la NFL?

Como cada año, la mitad de la campaña regular marca la fecha límite para hacer transferencias de jugadores en la NFL a cambio de futuras selecciones colegiales. Algunos nombres como el de Jacoby Brissett (Ravens), DeForest Buckner (49’ers), Jessie Bates III (Jaguars) ya se han confirmado en días recientes. Sin embargo, siempre hay espacio para una sorpresa de último minuto.

La fecha límite es este martes 10 de noviembre, luego de que Bills y Vikings disputaran su partido de la novena jornada a las 15:00 horas (CDMX) por lo que el día de hoy se esperan intensas horas de negociaciones por parte de los gerentes generales para llegar a acuerdos de última hora?

¿Cuáles son los trades más esperados esta temporada?

En semanas recientes, insiders y periodistas especializados en la NFL han reportado diferentes historias que podrían concluir el día de hoy con intercambios “bomba” de jugadores estelares, algo que suele ocurrir año con año.

Una de las historias más comentadas ha sido la de Jonathan Taylor. De acuerdo con medios especializados, los New York Giants han hecho el esfuerzo por canjear por el corredor de Indianapolis, aunque no han tenido éxito y parece que el interés se ha enfriado. Aún así, con sólo dos victorias de la temporada, los Colts ya han hecho intercambios para obtener futuras selecciones y la de su ofensivo estelar podría tener un gran valor de cara al futuro.

También, la mala actuación de Carson Wentz en el partido estelar del día de ayer ha encendido los rumores sobre un posible interés de Vikings por un nuevo mariscal de campo. El equipo del norte ha tenido la mejor defensiva de la campaña, pero su unidad ofensiva ha batallado toda la campaña y los ha detenido en sus dos derrotas. Algunos nombres como Kirk Cousins o Dak Prescott han sido puestos en el aire para un refuerzo que los pueda poner en la contienda del Super Bowl.