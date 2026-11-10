Gaby López compite en Florida y Álvaro Ortiz en Austin, esta semana

Vuelve a la actividad. Gaby López jugará esta semana en Florida el penúltimo torneo del 2026 en el LPGA Tour. (Foto especial)

Gaby López y Álvaro Ortiz, los dos mejores exponentes del golf mexicano en la actualidad, están cerca de concluir su temporada competitiva 2026. La jugadora capitalina competirá desde el próximo jueves en el torneo The Annika, en Florida y el tapatío, en el Austin Championship, en Texas.

López de 33 años jugará su torneo número 18 en 2026 y Ortíz de 30 años, su torneo número 28, de los cuales 25 correspondieron a la temporada del Korn Ferry Tour; los dos recientes más el de esta semana es como invitado del PGA Tour.

Gaby López, quien juega su undécima temporada como profesional se presenta en The Annika como la número 13 del mundo al penúltimo evento del LPGA Tour en 2026 y Álvaro Ortiz, como el número 117 del planeta al Austin Championship.

López se tomó un receso tras jugar dos torneos que la gira del LPGA Tour hizo por Asia, la última vez que se le vio en acción fue en el BMW Ladies Championship en el que terminó en un empate al sitio 13 el pasado 22 de octubre.

Para el torneo The Annika que se desarrollará en el Pelican Golf Club, Gaby López está en el field donde figuran cuatro excampeonas: Linn Grant (2025), Nelly Korda (2024, 2022, 2021), Lilia Vu (2023), Sei Young Kim (2020).

López buscará conseguir su quinto Top 5 de la temporada, después de los empates al segundo sitio en el US Women’s Open, al tercero en el Mizuho Americas Open y al quinto en el Fortinet Founders Cup.

Álvaro Ortiz aún con la pila cargadas para Austin

Torneo del PGA Tour. Álvaro Ortiz compite esta semana en el Austin Championship su tercer torneo del PGA Tour. (Foto especia)

Si hay un golfista mexicano que más ha trabajado esta temporada es Álvaro Ortiz, el tapatío se arriesgó en 2026 a hacer algunos cambios en su juego y le funcionaron. Su llegada al PGA Tour tiene un respaldo de 25 torneos jugados, dos victorias y siete cortes no librados.

Como consecuencia de lo anterior, Ortiz, quien terminó la temporada 2025 como el número 310 en el ranking mundial de golf, llega a Austin como el 117 del mundo, número que podría mejorar si logra un Top 10.

El PGA Tour realizará esta semana en Austin, Texas su séptimo torneo de la FedExCup fall y penúltimo de la temporada, al que Álvaro no imaginaba jugar hace dos semanas, pero ha llegado gracias a una invitación del tour por su empate al sexto sitio el domingo anterior en el World Wide Technolgy Championship en Los Cabos.

Álvaro Ortiz jugará en uno de los grupos de la mañana en el Austin Championship al lado de Adrien Dumont Chassart (BEL) y Luke Clanton (EU) a partir del 12 de noviembre.